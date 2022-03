Artisanat : Tout sur les matelas à paille en voie de disparition en Guinée

Le matelas à paille connu encore sous le nom de matelas traditionnel qui a longtemps servi en Afrique en général et particulièrement en Guinée a tendance à disparaître petit à petit dans nos familles. Ce, quoique celui-ci soit très recommandé et très sollicité pour la santé et le bien-être de l’homme. Mais, la modernité et ses nouvelles innovations continuent à le reléguer au bas de l’échelle dans bien d’endroit a constaté, la rédaction de Guinéenews basée à Labé.

En république de Guinée, rares sont de nos jours, les préfectures et voire les sous-préfectures dans lesquelles la fabrication, la commercialisation et l’usage de ces matelas traditionnels continue à se faire. En tout cas, dans la cité de Karamoko Alpha mo Labé, les artisans qui ont opté pour ce métier traditionnel se comptent actuellement au bout des doigts.

Rencontré à Safatou 1 (quartier péri-urbain de Labé), Mamadou Ciré Diallo nous parle de la confection des matelas à paille : « pour faire ces matelas, on n’a besoin de sac de riz vide, du fil et de la paille. Mais de nos jours, il n’est pas facile d’avoir les sacs de riz vides car ceux-ci coûtent très cher au marché avec les commerçants. Alors que pour confectionner les matelas de quatre places, on a besoin de 9 sacs, pour les matelas de trois places on n’a besoin que de 8 sacs et pour ceux de deux places on utilise 7 sacs », entame cet artisan qui a accepté de s’ouvrir à Guinéenews.

« Ici, on fabrique deux qualités de matelas. ça dépend du client et de ses moyens. Si le client commande un matelas fait à base de son sac du riz, il y a un prix spécial pour ça et si c’est un matelas fait à base des herbes sauvages utilisées pour couvrir les cases, là aussi, c’est un autre prix. Si vous prenez le matelas avec le son du riz, c’est ce qui est plus garanti que le matelas fait à base de l’herbe qui n’a qu’une garantie de trois ans seulement. Alors que le premier peut-être utilisé pendant plus de cinq ans », soutient Mamadou Ciré Diallo.

En plus des difficultés rencontrées par ces artisans dans l’obtention des sacs de riz vides auprès des commerçants, l’approvisionnement en herbe sauvage n’est pas non plus aisé selon notre interlocuteur : « quand nous allons à la recherche du son de riz ou des herbes, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que parfois on tombe sur des serpents et beaucoup d’autres animaux sauvages. En plus parfois on se blesse où on se fait mordre. Donc c’est très compliqué car pour votre information, on est toujours obligé de porter nos bagages en tête de la brousse en ville. En plus, la clientèle se fait très rare. Tu peux passer des semaines et des mois sans pour autant vendre un matelas. C’est comme si les gens ne s’intéressent plus au produit ».

Pour ce qui est de la qualité, Mamadou Ciré Diallo reste convaincu qu’il n’y a pas meilleur matelas que ceux traditionnels qui coûtent encore moins cher. «Ces matelas sont meilleurs par rapport aux matelas importés parce que vous savez que c’est du caoutchouc qu’on utilise pour fabriquer les matelas en éponge . Alors que quand tu dors sur les matelas qu’on fabrique ici, tu as moins de problèmes et ton sang circule normalement alors que c’est tout à fait le contraire avec plusieurs matelas industriels. On vend les matelas de quatre places confectionnés en base de paille entre 100 et 110 000 GNF . Les matelas quatre places faites à base de son sac du riz sont vendus à 120 000 GNF. Donc vous voyez que c’est abordable par rapport à un matelas d’un million voire plus ».

Des qualités reconnues et recommandées par Docteur Ismaël Diallo, médecin généraliste à l’hôpital régional de Labé qui parle aussi des vertus thérapeutiques attribuées aux matelas fait à base de paille: « il existe trois types de matelas. Nous avons les matelas fabriqués à base des ressorts, nous avons des matelas fabriqués à base d’éponge et nous avons une troisième variété de matelas, qui est le matelas traditionnel fabriqué à base de paille. Ce dernier à beaucoup d’avantages car c’est un matelas qui est confectionné à base de matériaux naturels, ça c’est le premier avantage car il ne peut pas donner de l’allergie et il ne peut pas aussi donner des substances cancérigènes, donc le matelas traditionnel permet au malade et à toute personne d’avoir une position horizontale au lit ».

Selon lui, l’usage d’un mauvais matelas a beaucoup d’inconvénients dont entre autres : « les réveils nocturne si vous n’êtes pas sur un matelas adapté, ensuite vous pouvez avoir une fatigue et quelques douleurs au réveil, une insomnie et surtout des douleurs au niveau du dos, au niveau de la région Lambert. Vous pouvez avoir même des déformations de la colonne vertébrale ».

Pourtant, de nos jours, force est de reconnaître que la tendance est totalement tournée vers les objets industriels tout en reléguant aux oubliettes les valeurs traditionnelles qui ont été transmises de génération en génération. Ce, même si c’est visible que les innovations de la modernité ne sont pas toutes avantageuses pour la santé de l’être humain.