Annulation de la rencontre CEDEAO-ONU-classe politique : Dalein fulmine contre la junte

La junte refuse que la mission mixte CEDEAO-l’ONU en séjour à Conakry, rencontre les acteurs politiques. C’est la lecture que donne Cellou Dalein Diallo lors d’un entretien accordé à la presse dans sa nouvelle maison à Kaporo.

Interrogé sur le rendez-vous auparavant pris entre les diplomates et les leaders politiques, le président de l’UFDG entame déclare : « nous avons un problème dans ce pays ». Avant d’ajouter: « il y a un refus de dialogue, un mépris affiché des autorités vis-à-vis de la classe politique guinéenne. »

Poursuivant, l’ancien Premier ministre déplore : « on refuse de mettre en place un dialogue pour qu’on échange en tant que Guinéens, qu’on confronte nos avis, sur la meilleure manière de conduire la transition ».

Et l’opposant d’insister : « la CEDEAO et les Nations Unies arrivent, on nous écrit pour nous transmettre une demande de rencontre. On l’a programmée. Les autorités du pays disent qu’il ne faut pas rencontrer les leaders politiques et la société civile. Où vous avez vu ça? La crise est là. Le pays est en crise. Les gens qui sont susceptibles de nous aider à sortir de la crise, ils ne veulent pas qu’ils rencontrent les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Ils ne veulent pas nous rencontrer, eux. Ceux qui auraient pu faciliter le rapprochement des positions, jouer le rôle de facilitateur pour que la transition soit conduite dans la paix par un consensus, on ne veut pas que ces gens nous rencontrent. »