Qui pour succéder à l’ancien chef de l’état Alpha Condé au sein du navire RPG ? Depuis sa chute le 05 septembre dernier, la question taraude les esprits.

On assiste à une véritable guerre de succession qui fait déjà rage dans les coulisses et plusieurs noms commencent à sortir du lot, notamment celui de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, celui de l’ex ministre de la Défense Mohamed Diané, ou encore celui de Saloum Cissé, actuel secrétaire général de l’ex parti présidentiel.

Mais sur la question, le coordinateur régional du RPG arc-en-ciel dans la région de la Haute Guinée, fief traditionnel du parti est ferme et catégorique.

Pour lui, il est : « hors de question que quelqu’un succède à Alpha Condé du moins pour l’instant. Ici en haute Guinée, nous pensons que nous sommes très loin de là d’abord. Le président Alpha Condé est en vie et il va bien alors jusqu’à preuve du contraire il est et demeure le président du Rpg. Et si jamais, il devait y avoir une succession, alors c’est avec lui qu’on va déterminer son successeur. Ça c’est notre position en haute Guinée. C’est au président de nous dire suivez celui-ci ou suivez celui là « , a-t-il déclaré, avant de préciser aussi que le choix du futur président du parti se fera à travers : » un congrès mais non pas en absence de l’ancien président Alpha Condé ou son mot de procuration. Mais encore une fois, indique t-il, : « Cette question n’est pas à l’ordre du jour en haute Guinée. Et même s’il devrait se poser, c’est au président Alpha Condé de statuer là-dessus. »

Pour ce qui est de la possible candidature de l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, qui semble être très plausible, il ajoute : « On est contre personne mais on personne ne peut non plus parler à la place du président. Nous nous sommes derrière le professeur Alpha Condé, nous serons derrière lui jusqu’à preuve du contraire. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes contre Kassory et qu’il n’est pas un homme important dans notre mouvement politique », a-t-il coupé court.