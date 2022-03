Agriculture/Labé : un jeune se démarque dans la production de l’aubergine à Popodara

La trentaine, Mamadou Saidou Diallo natif de Jardin, un village du district de Tané dans la sous-préfecture de Popodara à l’ouest de la préfecture de Labé semble tirer son épingle du jeu dans la production de l’aubergine. Une culture qui engendre de nos jours de nombreux bénéfices selon le jeune paysan qui a accepté de recevoir les reporters de votre quotidien électronique dans son champ en pleine période de récolte.

« Dans mon champ, je cultive de la pomme de terre et de l’aubergine. Pour ce qui est de l’aubergine, cette fois-ci j’ai cultivé un hectare et comme vous le voyez nous sommes sur la récolte depuis 3 mois. Donc, c’est vraiment rentable car c’est la variété appelée Kalenda qu’on cultive ici et qui est actuellement la meilleure qualité. Et avec cette qualité, vous pouvez avoir un meilleur rendement à l’hectare », entame Mamadou Saidou Diallo.

Légume actuellement très prisé sur le marché, les chasseurs de l’aubergine se bousculent jusque dans le champ de Sadiou pour s’en procurer à prix d’or. « On revend par sac et le sac coûte entre 250 000 GNF, 300 000 et 350 000 GNF ; ça varie entre ces trois prix. Chez moi ici, rien que la première récolte je suis à 200 sacs et ce n’est toujours pas fini car on peut récolter pendant au moins 7 mois. Et ce qui reste à récolter ,on peut l’estimer au moins à 150 sacs. Donc, ce qui vous donne au minimum 350 sacs d’aubergine à l’hectare. Et si vous prenez le plus bas prix qui est à 250 000 GNF, le sac vous multiplier par le minimum de sacs, c’est-à-dire 350 sacs. Vous aurez près de 90 millions GNF à l’hectare. Alors que c’est entre 25 et 30 millions GNF que j’ai investi ici pour avoir près de 90 millions GNF », soutient-il.

Notre interlocuteur qui évolue en solo, invite ses pairs à se lancer dans l’agriculture surtout dans la production des légumes qui ne chôment pas sur le marché. « Ici je cultive seule, c’est un champ individuel, je n’ai pas de partenaire. C’est seulement avec la pomme de terre que je travaille avec la fédération des paysans. Mais pour le reste, je travaille seule. L’aubergine c’est quelque chose de rentable voilà pourquoi je conseillerais à tous ceux qui veulent se lancer dans l’agriculture de commencer par les légumes qui sont moins chers vis-à-vis de la pomme de terre qui vous demande environ 80 millions GNF de dépense à l’hectare », propose Sadiou Diallo.

Une activité qui devrait intéresser les milliers de jeunes en quête du premier emploi. N’est-ce pas vrai que la terre ne trahit jamais ?