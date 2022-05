Affaire Tamba-Esther : la Cour d’appel ordonne la mise en liberté de Korbonya 

L’ancien communicant du RPG Arc-en-ciel, Korbonya Baldé, emprisonné la semaine dernière pour « menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et de mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » devrait bientôt sortir de la prison après une décision de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Conakry en sa faveur.

Selon une source proche du dossier, la chambre a ordonné ce lundi 23 mai la libération de Korbonya et son placement sous contrôle judiciaire en lieu et place du mandat de dépôt. Le client de Me Salifou Beavogui devrait donc être libre en attendant son procès dont nous ne connaissons pas encore la date.