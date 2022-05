Affaire Tamba-Esther : Korbonya retrouve son ami Gnelloy à la Maison Centrale

Interpellé et gardé à la DPJ depuis le week-end dernier, Korbonya Baldé, le jeune blogueur et communicant de l’ancien parti au pouvoir, le RPG, a été finalement déféré devant le parquet du TPI de Manfanco avant d’être inculpé et écroué ce mardi 17 mai à la prison centrale de Conakry.

Il est reproché à ce militant de l’ex-parti au pouvoir d’avoir, entre autres, ‘’injurié et menacé à mort’’ via les réseaux sociaux, Tamba Zacharie, un des chroniqueurs de l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ du groupe Hadafo Médias.

Korbonya rejoint ainsi un autre communicant du RPG, Ousmane Gnelloye Diallo qui est, lui, en train de purger une peine prison relative à des accusations similaires, cette fois-ci contre DK, la fille de l’ancien président de l’Assemblée, Elhadj Biro Diallo.

