Affaire Air Guinée : Que dit Mamadou Sylla !

Mamadou Sylla, le président du parti UDG (Union Démocratique de Guinée), et président de la CORED était l’invité de l’émission « On Refait Le Monde » de ce jeudi 26 mai 2022. Dans son intervention et faisant un rapprochement avec la convocation de Cellou Dalein Diallo sur la vente de Air Guinée, le leader du parti UDG a précisé qu’il n’a pas acheté la compagnie Air Guinée comme cela se dit mais plutôt un avion avec tous les documents

“ J’ai payé un appareil avec la société Boeing, ce n’est pas la compagnie Air Guinée que j’ai payée. La compagnie nationale était dissoute par décret. Il faut que les gens puissent comprendre les choses, (…). C’est un appareil que j’ai acheté, un seul, mais Air Guinée était tombée. Il y a eu un décret qui dit que Air Guinée n’existe plus. Moi, c’est l’appareil que j’ai acheté qui était déficitaire(…..) il faisait rien, un seul avion appareil pour tout un pays pour faire le transport avec, il faut demander aux économistes”, a précisé le patron de Futurelec Holding.

Cellou Dalein, ministre des Transports à l’époque est convoqué le 13 juin prochain devant les agents enquêteurs de la CRIEF autour de l’affaire Air Guinée.