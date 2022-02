Access Bank inaugure sa nouvelle agence à Madina

« Elle est présente dans 12 pays africains et est implantée en Guinée depuis le 4 août. Nous sommes une banque 100% digitale qui compte offrir la meilleure qualité de service en créant la proximité avec les clients à travers nos produits digitaux. Notamment notre application qui permet aux clients de procéder à leurs opérations sur place. Access est aussi une banque qui prône beaucoup plus la solidarité, c’est-à-dire, nous ne créons pas la différence entre les clients. Nous sommes là pour tous types de clients : businessmen, comptes mineurs pour enfants, comptes pour ceux qui ont des revenus moyens comme les cireurs ou les vendeurs de café », a expliqué M. Alpha Saliou Diallo.

Poursuivant, il a indiqué qu’Access Bank met en avant la qualité de service, parce qu’estimant qu’un client ne doit pas faire 5 à 10 minutes dans une banque pour faire ses opérations.

« Donc, nous faisons en sorte que l’engorgement au niveau des différentes agences soit très limitée, que les clients puissent faire leurs opérations hors des agences. Et nous espérons atteindre cet objectif et couvrir les attentes des clients », a affiché le Chef d’agence de Access Bank de Madina.

En outre, M. Diallo a fait noter que les banques cherchent à réduire les affluences dans les agences. Ne voulant pas être en marge de cette révolution, Access Bank, selon son Chef d’agence de Madina, propose un service dénommé Access Closer et qui consiste à collaborer avec les partenaires financiers qui font le transfert d’argent.

« Ce sont des partenaires qui ont été des milliers de points à travers le pays. Nous mettons à leur disposition une plateforme qui permet à nos clients de partir de chez eux, faire des opérations de dépôt et de retrait sur leurs comptes sans venir en agence », annoncé Alpha Saliou Diallo.

Mme Soumah et Mme Bah Oumou sont respectivement administratrices des marchés Madina et Avaria. A tour de rôle, elles ont exprimé chacune sa gratitude à l’endroit de Access Bank qui les associe pour la première fois à une cérémonie d’inauguration parmi toutes les banques existantes au sein de leurs marchés respectifs.

Par ailleurs, elles ont exhorté les commerçantes et autres marchandes des deux marchés à venir ouvrir leurs comptes chez Access Bank afin de bénéficier de nombreux avantages qu’offre celle-ci à son aimable clientèle.

Pour sa part, le commerçant Thierno Amadou Diallo s’est réjoui de la floraison en Guinée des banques les plus grandes du continent, dont la banque de proximité Access Bank qui, à son entendement, va beaucoup aider à travers sa politique d’aller vers les clients plutôt que d’attendre l’inverse.

« Vous avez vu les types de clients que nous avons ici. Les personnes qu’elle vise, ce sont des détaillants, les demi-grossistes et les grossistes. Donc, nous pensons que sa présence à Madina va nous faciliter certains types de transactions », a dit l’opérateur économique.

Face aux multiples engagements pris par la banque en termes de qualité de service à offrir, M. Diallo a fait comprendre que les hommes d’affaires sont les plus intelligents dans le monde, en ce sens qu’en business, tous les risques sont sanctionnées à la minute près.

Au nom de la communauté nigériane établie à Conakry, le Roi des Hubo a rapporté qu’Access Bank est l’une des plus grandes du Nigeria.

« Vous pouvez la voir sous un petit immeuble, mais ce qui est en elle est plus qu’elle-même. C’est un mélange de plusieurs banques. En tant qu’hommes d’affaires, on ne peut pas faire sans les banques. Il n’y a pas d’homme d’affaires qui peut rejeter les facilités de la banque. Et Access Bank a promis de nous accompagner dans tous nos besoins de financement. Nous sommes prêts à travailler avec elle. Nous saluons l’initiative de mettre cette banque au sein de Madina. Au nom de la communauté nigériane en Guinée, nous sommes heureux de cette ouverture et des activités qui vont s’y faire », a-t-il témoigné.

Prenant la parole, le Directeur Général de Access Bank a dit que sa banque n’est pas là pour fournir exclusivement des services bancaires.

« Ça s’appelle plus qu’une banque. Et très bientôt, votre banque sera à portée de main. Vous n’aurez pas besoin de venir à la banque pour faire vos opérations. Pour le confort de vos boutiques, le confort de vos services, vous ferez des transferts internationaux, vous transférerez de l’argent facilement et partout à travers le monde. Votre banque sera dans vos mains. Et c’est vers cela que nous nous acheminons. La Guinée doit progresser. Et nous sommes là pour progresser avec la Guinée », a affiché le Directeur Général d’Access Bank.