Abdoulaye Bah répond à Ousmane Gaoual : « C’est honteux pour lui de dire aujourd’hui qu’il est de l’UFDG ».

« Je réponds à Ousmane Gaoual. Œil pour œil, dent pour dent. Comment il peut se réclamer de l’UFDG, il est ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, la maison de Elhadj Cellou président du parti soit démolie ? Aussi, je demande à Ousmane Gaoual de nous montrer l’acte signé par Elhadj Cellou qui l’autorise de rejoindre le gouvernement de transition. Je lui rappelle que le gouvernement de transition est différent de gouvernement d’union nationale. S’il était question de gouvernement d’union nationale, on allait demander à l’UFDG et l’ANAD de proposer tel nombre de ministres. Puisque ce n’est pas le cas, Ousmane Gaoual est parti de lui-même. C’est honteux pour lui de dire aujourd’hui qu’il est de l’UFDG. Je déclare haut et fort Ousmane Gaoual n’est plus de l’UFDG dès l’instant où, il est parti dans un gouvernement sans l’aval de son président et du parti. En Europe, tu quittes un parti pour être dans un gouvernement sans autorisation, tu es radié. Il a fait un abandon de poste en droit. Il a abandonné son poste de coordinateur de la communication du parti. Ousmane Gaoual est contre l’UFDG ! De toutes les propositions sur la durée de la transition, il n’a répondu en fustigeant que sur la proposition de 15 mois faite par l’UFDG. en ignorant les propositions de Faya Milimono, Ousmane Kaba, Sidya, Lansana Kouyaté. Alors, je le mets en garde de se taire sinon on va parler plus que ça. Ousmane tais-toi ! Manges et dors ! », lance l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia.

Récemment, lors d’un remaniement au sein de son cabinet, Cellou Dalein Diallo a nommé Joachim Baba Millimouno à la place de Ousmane Gaoual au poste de coordinateur de la cellule de communication du parti.