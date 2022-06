𝗣𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗩 : 𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗿𝗲ç𝗼𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗦𝗬𝗟𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟

Au lendemain de sa victoire ร domicile face au Malawi, au compte des รฉliminatoires de la CAN 2023, l’รฉquipe nationale de Guinรฉe, ยซย le Syliย ยป, accompagnรฉ du selectionneur Kaba Diawara, de son staff technique, des membres du Comitรฉ de normalisation (CONOR) et des cadres du ministรจre des sports, a รฉtรฉ reรงue ce vendredi 10 juin 2022 au Palais Mohammed V par le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Cette entrevue a รฉtรฉ l’occasion pour le Prรฉsident de la Transition de rรฉaffirmer son soutien ร l’รฉquipe nationale de football et d’inviter les joueurs et le staff ร faire preuve de patriotisme pour porter trรจs haut le tricolore guinรฉen.

La prรฉsidente du Comitรฉ de normalisation (CONOR) madame Mariame Satina Sy Diallo, a, dans son intervention, rappelรฉ que la mise en place de la nouvelle รฉquipe dรฉcoule du soutien constant et inlassable du chef de l’Etat. Tout en assumant le choix portรฉ sur la personne de Kaba Diawara pour conduire l’รฉquipe nationale de Guinรฉe qui ambitionne de remporter des trophรฉes avec notamment la perspective de la CAN 2025 qui sera organisรฉe en Guinรฉe, elle a rassurรฉ le Colonel Mamadi DOUMBOUYA de l’engagement du CONOR ร jouer pleinement son rรดle pour normaliser le football guinรฉen afin de rรฉpondre aux attentes des Guinรฉens.

Le sรฉlectionneur Kaba Diawara a รฉgalement remerciรฉ le chef suprรชme des armรฉes de son soutien personnel traduit par les conditions nรฉcessaires qui ont favorisรฉ la mise en place de la nouvelle jeune รฉquipe. Il s’est pour sa part engagรฉ ร sรฉlectionner les meilleurs joueurs pour reprรฉsenter la Guinรฉe et dรฉfendre au plus haut niveau le drapeau du pays.

Le capitaine de l’รฉquipe, Naby Kรฉita, auteur du but victorieux face au Malawi a, au nom de ses coรฉquipiers dit toute leur fiertรฉ de reprรฉsenter la Guinรฉe et de porter les couleurs du Syli. Le leader de la sรฉlection a rassurรฉ de son engagement et de celui de ses coรฉquipiers ร se battre afin de rendre fier le peuple de Guinรฉe.

Aprรจs avoir pris bonne note des engagements, le Chef de l’ร‰tat, le Colonel Mamadi Doumbouya, a rappelรฉ en substance les nombreuses attentes des Guinรฉens autour de leurs รฉquipes nationales avant de les appeler une nouvelle fois ร cultiver l’esprit patriotique. Il a dรฉclarรฉ ร l’endroit du CONOR que les Guinรฉens รฉtaient jaloux des autres รฉquipes africaines qui ont dรฉjร gagnรฉ des coupes avant de l’inviter ร relever ce dรฉfi. Le Chef de l’ร‰tat a rรฉitรฉrรฉ sa confiance au CONOR et ร l’รฉquipe qui reprรฉsente une gรฉnรฉration prometteuse qui, avec abnรฉgation, peut relever les dรฉfis. Il a enfin souhaitรฉ bon courage au syli national pour les prochaines รฉchรฉances avant dโ€™exhorter les joueurs ร garder ร l’esprit que le drapeau est sacrรฉ et que chacun a une dette morale envers la patrie.

๐——๐—–๐—œ-๐—ฃ๐—ฅ๐—š