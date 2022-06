Vrais faux décès de prématurés à l’INSE de Donka: ce qui s’est réellement passé, selon son DG

Une rumeur distillée sur les réseaux sociaux faisait état de la mort de 18 bébés à l’Institut de nutrition et de santé pour enfants (INSE), situé dans l’enceinte de l’hôpital national Donka dans la nuit du lundi 6 à mardi 7 juin 2022. Une information vite démentie par le Directeur général de cette structure, le Dr Ibrahima Sory Diallo.

« C’est une calomnie, une information que nous combattons d’ailleurs parce que c’est une information calomnieuse. On ne peut pas comprendre que quelqu’un puisse imaginer le décès de dix-huit prématurés dans un service de néonatalogie et je vous dis d’ores et déjà que cette information est fausse. Nous sommes un hôpital de référence. Nous recevons tous les nouveau-nés venant des maternités périphériques surtout celles avoisinantes de Dixinn ou d’autres des préfectures », a-t-il déclara vanté d’expliquer ce qui s’est réellement passé : « Hier (lundi 6 juin 2022, ndlr), on a reçu des jumeaux prématurés venant de Dubréka dans l’ambulance. À leur arrivée, on a trouvé que l’un des jumeaux était décédé. Il pesait 1060 grammes et le second est vivant. Il pèse 1100 grammes. Ces gens sont venus par ambulance. Malheureusement, les soins n’ont pas continué pendant le trajet. Et si les soins ne continuent pas, ce sont des nouveau-nés qui sont en risque, qui peuvent faire une hypothermie, qui peuvent faire une hypoglycémie. Malheureusement, il n’y avait pas un personnel, un prestataire de soins pour continuer les soins dans l’ambulance. Donc, l’autre était déjà décédé et nous sommes en train de traiter le second qui est là. On lui a donné un maximum de chance pour qu’il puisse survivre. C’est ce seul bébé qui est décédé et il est arrivé ici en dépôt de corps. »

Alors que certains évoquent des cas de coupures récurrentes du courant à l’INSE, Dr Ibahima Sory Diallo affirme le contraire, puisque cette structure dispose de plusieurs sources d’énergie : « actuellement, nous avons des panneaux solaires, nous avons aussi un groupe électrogène et nous avons aussi nos perspectives de rénovation bientôt. »

Il a profité de l’occasion pour annoncer la rénovation de l’INSE : « Le gouvernement a pris acte de notre situation par rapport à Donka qui va ouvrir bientôt et nous aussi la rénovation de l’INSE va démarrer dans sous peu de temps. Et le plan qu’on a adopté avec le ministère de la Santé, c’est un plan de haut standing concernant la prise en charge des nouveau-nés et des nourrissons malnutris. C’est une construction qui va durer dix-sept mois et après on doit nous rendre un service vraiment digne de nom et avec tous les appareillages possibles. »

Par rapport à l’infox qui a été relayée, le Directeur général de l’INSE annonce avoir saisi son avocat pour déposer plainte contre X.

