 Vivo Energy Guinée organise une formation sur le plan d’urgence maritime avec un exercice grandeur nature au port minier de Kamsar

Conakry, Guinée. Le 13 mai 2022 : Vivo Energy Guinée, la société qui distribue et commercialise les produits et services Shell, a organisé du 10 au 11 Mai 2022, une formation sur le plan d’urgence maritime dans le port minier de Kamsar. Tous les intervenants dans les opérations au port, à savoir GAC, CBG et Vivo Energy Guinée, étaient représentés lors des deux jours de formation qui ont été clôturés par une simulation grandeur nature, sous forme d’exercice pratique.

Conformément à l’objectif « Goal Zero » de Vivo Energy en matière de Santé, Sécurité, Protection de l’Environnement et de sa responsabilité sociétale, cette initiative a pour objectifs spécifiques, le développement des compétences et l’évaluation pratique des procédures et moyens mis en place dans le cadre d’un protocole d’assistance mutuelle entre Vivo Energy Guinée (VEG), Global Alumina Corporation (GAC) et la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG).

Ce sont deux experts de la société Oïl Spill Response Ltd qui ont assuré la formation et ont supervisé l’exercice grandeur nature qui s’est déroulé en une heure ; suivi d’une séance de débriefing pour tirer les leçons sur ce qui a marché et ce qu’il faut améliorer à l’avenir.

Sous le leadership du Directeur Général, Monsieur Gilbert Assi, cette session s’est déroulée en présence de quatre membres du comité de direction de Vivo Energy guinée et deux représentants de la Société Nationale des Pétroles (SONAP).

Tous les participants se sont réjouis d’avoir amélioré leurs compétences en matière de lutte antipollution marine.

Fin

Contact presse :

Mary Kahn Diallo

Vivo Energy Guinée

+224 624340010

Marykahn.diallo@vivoenergy.com

Remarques aux rédacteurs :

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l’ouest, de l’est et du sud de l’Afrique. Le Groupe possède un réseau de plus de 2 400 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant. Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des solutions d’énergie solaire dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l’électricité, le transport, les grossistes et la manufacture. La société compte environ 2700 employés, dispose de plus d’un million de mètres cubes de capacité de stockage de carburants et possède une co-entreprise, Shell and Vivo Lubricants B.V., qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.

Vivo Energy plc a été cotée pour la première fois à la bourse de Londres, elle est membre de l’indice boursier FTSE 250, avec une cotation secondaire de la bourse de Johannesburg.

Pour plus d’informations à propos de Vivo Energy, veuillez consulter le site www.vivoenergy.com