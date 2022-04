Valse de nominations dans les Cours et tribunaux : come-back de Sidi Souleymane, le célèbre juge anti blanchiment Mohamed Diawara et Morlaye Soumah quittent la CRIEF

Dans un décret rendu public à la télévision nationale ce jeudi 21 avril 2022, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs magistrats à des postes de responsabilité dans les Cours et tribunaux du pays.

–Administration centrale, inspection générale des services judiciaires et pénitentiaire

Inspecteurs:

Ousmane Bella Baldé, confirmé

Hadja Aissatou Touré, précédemment en service au cabinet du garde des sceaux du ministre de la Justice et des Droits de l’homme,

Étienne Kamano, précédemment conseiller à la Cour d’appel de Conakry,

Abdoul Rachid Camara, précédemment conseiller à la Cour d’appel de Conakry,

Djenabou Dingol Diallo, précédemment présidente du Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco,

Kadiatou Bah, précédemment conseillère à la Cour d’appel de Conakry,

Yawa Thérèse Tolno, précédemment juge de paix Yomou.

Cour suprême

Presidente de la première chambre civile

Paulette Kourouma, précédemment conseillère à ladite Cour

Conseillère, Aissatou Korka Diallo, Mariam Camara, Cécé Théa précédemment conseiller à la Cour Constitutionnelle, Rouguiatou Barry précédemment conseillère à la Cour Constitutionnelle, Mamadi Kandé précédemment en détachement à l’assemblée nationale, Mamadi Keita précédemment directeur national adjoint de la législation, Mamadou Alpha Thiam, précédemment inspecteur des services judiciaires, Mariam Baldé précédemment conseillère à la Cour d’appel de Conakry.

Parquet général

Avocats généraux

Sidy Souleymane N’Diaye, précédemment procureur de la République près le Tribunal de Première Instance Dixinn, Alhassane Baldé précédemment avocat général près la Cour d’appel de Conakry

Cour des comptes

Siège:

-Premier président:

Sâa Joseph Kkandouno précédemment président de la chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes

Président de la Chambre des comptes des établissements publics et administratifs de l’état :

Président de la chambre des comptes des collectivités territoriales et locales :

Mamadou Falilou Diallo, précédemment conseiller référendaire à la chambre des comptes des établissements publics administratifs de l’Etat

Président de la chambre des entreprises publiques et des institutions bancaires d crédits et d’assurance et des autres organismes soumis aux contrôles de la Cour des comptes.

Nyakoye Florentin Haba précédemment conseiller référendaire à la chambre des comptes de L’Etat

Président de la chambre de discipline budgétaire et financière :

Mouctar Bah précédemment conseiller référendaire de la chambre des collectivités territoriales et locales

Conseillers :

maîtres Oumar Bailo Doumbouya précédemment conseiller référendaire de la chambre des collectivités territoriales et locales, Mamadi Mara, Moussa Sampil précédemment directeur général du casier judiciaire central

Conseillers référendaires :

Djibril Magassouba précédemment auditeur à la chambre des entreprises publiques des institutions bancaires de crédits et d’assurance et des autres organismes soumis aux contrôles de la Cour des comptes, Toumany Sangaré précédemment auditeur à la chambre des établissements publics administratifs de l’Etat, Kaba Keita précédemment auditeur à la chambre, Ibrahima Bah précédemment auditeur à chambre des entreprises publiques des institutions bancaires de crédits et d’assurance et des autres organismes soumis aux contrôles de la Cour des comptes, Mamadou Oulen Diallo précédemment auditeur à la chambre des collectivités territoriales et locales, Bintou Camara précédemment auditeur à chambre des établissements publics administratifs de l’Etat, Nantenin Magassouba précédemment auditeur à la chambre des comptes de l’Etat, Aicha Condé précédemment auditeur à la chambre des comptes de l’Etat, Douno Alphonse Loua, précédemment auditeur à chambre de comptes de l’Etat, Aly Aboubacar Bangoura, précédemment auditeur à la chambre des collectivités territoriales et locales.

Parquet

Commissaire général du gouvernement, Mamadou Saliou Diallo précédemment conseiller référendaire à la chambre des entreprises publiques, les institutions bancaires de crédits et d’assurance et des autres organismes soumis aux contrôles de la cour des comptes, commissaire du gouvernement, Ansoumane Douno, avocat général près la cour d’appel de Kankan, Amadou Oury Diallo précédemment conseiller référendaire à chambre des comptes des établissements publics administratifs de l’Etat, secrétaire général Fodé Kerfala Camara.

Cour de Répression des infractions Économiques et Financières (CRIEF)

Siège : président de la chambre d’instruction, Mohamed Bana Camara précédemment juge à la même chambre.

Membres de la chambre d’instruction :

Jacob Bory Koivogui précédemment juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Dixinn. Robert Ouendouno précédemment Inspecteur des services judiciaires

Président de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction, Ousmane Sylla, précédemment juge à la chambre de jugement

Membres de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction :

Alpha Camara précédemment juge au Tribunal de Première Instance de Dixinn, Aoubacar Tiro Camara précédemment juge au TPI de Dixinn, Aboubacar Conté précédemment juge d’instruction à la justice de paix de Tougué.

Chambre de jugement jugement

Président Francis Cova Zoumanigui précédemment président de section au TPI Dixinn

Membres de la chambre de jugement

Mamadou Tairé Baldé précédemment juge au TPI Kankan, Dominique Loua, précédemment Inspecteur des services judiciaires, Mohamed Smoura, précédemment substitut du procureur de la République près le TPI Boké.

Parquet

Substitut du procureur procureur spécial

Maurice Onivogui précédemment juge de paix de Lola, Moustapha Mariama Diallo précédemment substitut du procureur de la République près le TPI de Dixinn

Coût d’appel de Conakry

Parquet général, avocat général Mohamed Laminé Diallo précédemment précédemment de section du tribunal de commerce de Conakry

Cour d’appel de Kankan

Siège, conseiller Paul 2 Lamah précédemment vice-président du tribunal de travail. Avocat général Morlaye Soumah, précédemment président de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la CRIEF

TPI de Dixinn

Président de section Sékou Ibrahima Soumah précédemment président de la chambre de l’instruction de la CRIEF

Juge Hawa Millimouno, 6ème promotion, Mohamed Keita 6ème promotion, Hadja Sayon Traoré 6ème promotion, Damba Oularé précédemment substitut du procureur de la République près le TPI de Mamou

Juge d’instruction Thierno Mouctar Diallo 6ème promotion, Mawatta Kpogomou 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Amara Camara 6ème promotion, Sébastien Toupou 6ème promotion, Alpha Bacar Cissé précédemment juge d’instruction à Gaoual

TPI de Mafanco

Président de section Bamba Kallo précédemment présidente de section au TPI de Kaloum, Abdoulaye Komah précédemment juge au TPI Faranah, Sony Keita précédemment juge d’instruction au TPI Faranah

Juge: Nouhan Sako 6ème promotion, Mamadou Dian Diallo 6ème promotion, Fanta Alama Camara précédemment juge d’instruction du TPI de Kindia, Aissatou 1 Diallo 6ème promotion, Hadja Sayon Traoré 6ème promotion

Juge d’instruction Sékou Sylla précédemment juge d’instruction du TPI de Labé, Ibrahima Sory Sow 6ème promotion, Foulematou Cissé 6ème promotion

Substitut du procureur de la République

Ibrahima Bah précédemment substitut du procureur de la République près le TPI Koundara, Mohamed Konami 6ème promotion, Salomon Diaby 6ème promotion

TPI de Kindia

Juge d’instruction Youssouf Fofana précédemment substitut du procureur de la République près le TPI de Koundara substitut du procureur de la République Sidy Mohamed Bah 6ème promotion

TPI de Dubréka

Juge Diaka Camara 6ème promotion, Joakime Gomou 6ème promotion

Juge d’instruction Kadiatou Baldé 6ème promotion

Substitut du procureur de la République, Biyo Leno précédemment substitut du procureur de la République près le TPI de Koundara, Mamadou Keita 6ème promotion

TPI de Coyah

Juge Foré Camara 6ème promotion,

Substitut du procureur de la République Mamadou Yaya Fatoumata Boiro 6ème promotion

TPI de Forécariah

Juge Thérèse Mouskourou Delamou 6ème promotion

TPI de Boké

Substitut du procureur de la République Mamadou Saliou Baldé précédemment substitut du procureur de la République près le TPI de Koundara

TPI de Mamou

Juge Sékou 2 Kaba 6ème promotion

Juge d’instruction Thierno Oumar Touré 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Yondouno Haba 6ème promotion

TPI de Labé

Juge Moussa Camara 6ème promotion

Juge d’instruction Mohamed Barry 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Paul Millimouno 6ème promotion

TPI de Kankan

Juge Daouda Mariama Camara 6ème promotion, Célestin Camara 6ème promotion

Juge d’instruction Sia Laye Leno 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Amadou Oury Bah 6ème promotion

TPI de Siguiri

Juge Karamoko Danion Haba 6ème promotion

Juge d’instruction Lansana Chérif 6ème promotion, Pierre Sègbè Kamano 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Lamine Touré 6ème promotion

TPI de Kéréouané

Juge Alogne Boré 6ème promotion

Juge d’instruction Kana Gagna Konomou 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Jean Pierre Tolno précédemment au TPI de Kéréouané

TPI de Faranah

Juge Sadou Dankolo Baldé 6ème promotion, Jean Koivogui 6ème promotion

TPI de N’Zérékoré

Juge Aboubacar Sidiki Sylla 6ème promotion

Juge d’instruction Chaikou Yaya Barry précédemment substitut du procureur de la République près le TPI de Macenta

TPI Kissidougou

Juge Kanda Doumbouya 6ème promotion, Ousmane Soumah 6ème promotion

TPI de Macenta

Juge Aboubacar Bérété 6ème promotion

Juge d’instruction Fayala Doumbouya 6ème promotion

Substitut du procureur de la République Yanga Pakilé Lolamou 6ème promotion, Mohamed Bachir Haba 6ème promotion

Tribunal de Travail

Vice-président Elhadj Mamadou Camara précédemment conseiller à la chambre des appels de la CRIEF

Juge Manfila Keita précédemment juge au TPI de Mafanco

Tribunal pour Enfants

Juge d’instruction des mineurs Doua Guilavogui précédemment juge d’instruction au TPI de Mafanco

Procureur spécial près le Tribunal pour enfants, Mohamed Diawara précédemment juge d’instruction à la CRIEF

Tribunal militaire permanent de Conakry

Accesseur Mamadou Siradio Diallo précédemment juge à Lola

Tribunal de commerce de Conakry

Président de section Abdoulaye Morlaye Soumah précédemment juge d’instruction à Beyla

Justice de paix de Kouroussa

Juge de paix Jean Pierre Lamah précédemment conseiller à la Cour d’appel de Kankan juge d’instruction Lansana Keita 6ème promotion

Justice de paix de Mandiana

Juge de paix Ibrahima Camara précédemment substitut général près la Cour d’appel de Kankan

Juge d’instruction Mohamed Lamine Cissé 6ème promotion

Justice de paix de Gueckedou

Juge de paix Abdoulaye Bintia Bangoura précédemment juge d’instruction à ladite Justice de paix

Juge d’instruction Jacob Bilivogui précédemment substitut du procureur de la République près le TPI Kéréouané

Justice de paix de Lola

Juge de paix Daye Mara précédemment conseiller à la Cour d’appel de Kankan

Juge d’instruction Mamadou Saliou Sow précédemment juge d’instruction au TPI de Kindia

Justice de paix de Yomou

Juge de paix Fodé Bintou Keita précédemment juge d’instruction au TPI de Nzérékoré

Décret transcrit par Sékou Sanoh