Valorisation des sites touristiques a Lola: l’appel pressant du maire au ministre du Tourisme 

En marge de la visite du ministre de l’Hôtellerie, de l’Artisanat et du Tourisme, lors de la pose de la première pierre du village artisanal de la Guinée forestière à Lola, le quatrième vice maire de la localité a interpellé le ministre sur le cas des sites touristiques de la préfecture, qui seraient dans un état d’abandon et enclavés. Ce qui empêcherait la promotion et la visibilité de ces sites.

Pour sa part Gopouna Fanghamou, le quatrième vice maire de Lola a affirmé que « Lola est une préfecture qui regorge de sites touristiques naturels qui peuvent attirer les investisseurs et les touristes Européens. Mais ils sont tous inaccessibles et non aménagés et un site enclavé n’est pas visible. Ce qui rend la visite des sites très difficile, et empêche de promouvoir le tourisme dans la préfecture. Nous faisons un plaidoyer auprès du ministre du Tourisme et son département, afin de penser à Lola pour aménager les sites touristiques. Il y a plusieurs sites que nous connaissons dans la préfecture de Lola.