USESP Guinée : Nasser Mounir remplace Mansa Moussa et décline ses priorités

L’Union des Sociétés et Entreprises de Sécurité Privée (USESP) a tenu ce samedi 19 février sa quatrième assemblée générale élective dans un réceptif hôtelier de la place.

En effet, c’est Me Cheick Condé, secrétaire général de l’USESP qui a procédé à l’ouverture des travaux de la session. D’après lui, le président sortant, l’ancien ministre, Mansa Moussa Sidibé, a à son actif plusieurs prouesses qui méritent d’être saluées par les membres de l’USESP et toutes les entreprises privées de gardiennage.

« Les sociétés de gardiennage sont les plus grands employeurs après l’Etat avec un effectif de près 20 000 employés. Avec l’encouragement de l’Etat, nous comptons aller au-delà… Nous avons des ambitions pour cette institution notamment la mobilisation des recettes pour les caisses de l’Etat et l’employabilité des jeunes… », a-t-il annoncé.

Dans son intervention, le président national sortant, Mansa Moussa Sidibé a rappelé qu’il quitte la présidence de l’USESP aujourd’hui. Parce qu’à 75 ans, il est l’heure de passer le témoin aux jeunes.

« Je laisse le fauteuil aux jeunes parce qu’ils sont ceux-là qui, avec nous, ont appris à faire de bonnes choses. L’équipe qui va poursuivre les travaux que nous avons entrepris, sera une équipe de jeunes compétents, sur lesquels nous pouvons compter. Les textes élaborés par nous, ont été facilités grâce à un service de sécurité dynamique même si la tâche a été extrêmement difficile. Vous n’irez nulle part en Guinée sans trouver un agent de sécurité du secteur privé en rapport et au service de la population. Ils sont des auxiliaires de la police et de la gendarmerie qui méritent d’être suffisamment appréciés. Nous partons convaincus que ceux qui nous précèdent, ont acquis des expériences au même niveau que nous », a-t-il déclaré.

Dans son discours de circonstance, le président entrant, Nasser Mounir a annoncé un large éventail de défis à relever durant leur mandat.

« Avec mon équipe, nous nous engageons que sur le chemin du développement positif au bénéfice de tous à savoir, entre autres, l’obtention d’un siège national sans délai, l’opérationnalisation de notre secrétariat général exécutif, la mise en place d’une base de données fiables des sociétés et entreprises sécurité privée en République de Guinée, la digitalisation des informations à travers un site web, la mise en place d’un cadre de renforcement de capacité en gestion d’entreprises (client, comptabilité, fiscalité juridique de coopération efficace aux services de sécurité publique dans toute sa composante), la préservation de l’unité et la fraternité au sein de l’USESP. Ces actions ne sont qu’un indicateur car, notre défi est plus large. Dès notre sortie de cette salle, une commission technique va travailler sur un plan d’action annuel afin de prendre en compte des préoccupations pertinentes des uns et des autres. Nous allons réussir le pari de développement et de l’unité de notre secteur. Nous allons encore réussir le pari de la professionnalisation de ce métier », a annoncé le nouveau patron de l’USESP.

Dans son allocution, Ismaël Camara, le vice-président du patronat unifié salué le fait que le nouveau bureau de l’USESP ait été élu dans les règles de l’art. « Je certifie que les règles et les principes en la matière ont été respectés. Le président sortant est l’une des chevilles ouvrières du secteur privé guinéen et également un membre influent du patronat unifié », a-t-il rappelé avant de souhaiter bon vent à la nouvelle équipe.

De son côté, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, représenté en cette cérémonie par le Commissaire divisionnaire Oumar Camara, directeur central de la Sécurité Publique a indiqué que son département à travers sa direction, accompagne et accompagnera toujours l’USSESP dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. « Vous vous êtes engagé à nous accompagner dans la fourniture des renseignements et des informations. Cela va nous aider tous car, nous avons la capacité de faire la synthèse des renseignements », a indiqué le représentant du ministre de la Sécurité.

Voici le nouveau bureau exécutif de l’USESP

1- Président Nasser Mounir, société IPSARL

2- 1er Vice-président Maka Barry, LAGUIPRES

3- 2ème Vice-président Alhassane Camara, TSP

4- 3ème Vice-président Abdoulaye Chéri Camara, EGB

5- Secrétaire général, Sékou Cheick Condé, BCG

6- Secrétaires à l’organisation, Lansana Mara (Protect Service), Boubacar Soumah (Kyoksoul-Sécurité)

7- Secrétaires chargés de la relation extérieur et contentieux, El hadj Mamady Diomandé (Lynx Sécurité), Abass Sadi (Flash Sécurité)

8- Secrétaire formation professionnelle, Moussa Dounoh FSIP

9- Secrétaire chargé de règlements et pénalités, Yaya Diallo

10- Secrétaire chargé de mission Oumar Kouyaté (Cave Canem)

11- Trésorier Daff Madina SPP

12- Trésorier adjoint Moustapha Diallo SOGES

13- Secrétaire chargé de marketing et management Mamadou Oury Baldé ESMUG

14- Secrétaire aux affaires sociales et de la discipline du travail Aissata Guissé (BSP)