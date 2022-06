Urgent-Kolaboui: 11 occupants d’un taxi périssent dans une collision avec le cortège du ministre Bachir

Un grave accident de la circulation vient de se produire ce lundi 13 juin à Kolaboui. Ce nouveau drame de la route a coûté la vie à 11 personnes, toutes des occupantes d’un taxi qui est entré en collision avec l’un des véhicules du cortège du ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, nous rapportent plusieurs sources contactées par le correspondant de Guinéenews à Kamsar.

Selon nos informations, l’accident est survenu au niveau de FodéContéyah, un district de la sous-préfecture de Kolaboui, elle-même, située, à plus de 300km au nord-ouest de la capitale Conakry. Il était environ 11 heures lorsque le taxi de marque Renault Navada, en provenance de Kamsar pour Sangarédi, est violemment entré en collision avec un véhicule du cortège du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui partait lui, à Kamsar.

Une information qui a été faite confirmée par notre correspondant basé à Kamsar auprès d’une source médicale. Selon cette dernière, il y a effectivement eu le dépôt de corps de 11 personnes à la morgue de l’hôpital ANAIM de Kamsar. Parmi ces victimes, il y aurait 4 hommes, 3 femmes et 4 enfants dont les âges varient de 0 à 4 ans. Du côté du cortège ministériel, on dénombre 4 blessés.

Faut-il rappeler qu’en moins de quarante-huit heures, trois accidents mortels de la circulation ont été enregistrés à travers le pays. Le samedi un premier accident consécutif à une autre collision entre deux véhicule à Bady-Tondon, dans la préfecture Dubréka, a fait plus de 10 morts et plus de 20 blessés.

Dans la nuit du dimanche 12 à lundi 13 juin, l’accident d’un gros camion a fait 5 morts.

Aux dernières nouvelles, une forte délégation gouvernementale qui serait conduite par le Premier ministre Mohamed Béavogui, est attendue sur place, apprend-on.

Nous y reviendrons.