Urgent : Damantang, Mamadi Camara et Dr Ibrahima Kourouma déférés à la CRIEF

La nouvelle vient de tomber sur notre Desk. Au terme donc de plusieurs jours d’auditions, la Direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) de la gendarmerie vient de transférer les dossiers de trois anciens ministres du gouvernement Kassory, notamment Damantang Albert Camara, ministre de la Sécurité, Mamadi Camara, ministre de l’Economie et Dr Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF), a constaté sur placé notre reporter.

Au moment où nous mettons en ligne cette dépêche, ces anciens ministres sont en train d’être convoyés sous bonne garde des gendarmes en direction de la CRIEF.

Faut-il souligner que depuis le mois mars, plusieurs hauts dignitaires du régime déchu d’Alpha Condé et essentiellement des ministres ou du président de l’Assemblée Nationale sont, soit en train d’être auditionnés à la DCIJ, soit déférés devant la CRIEF où ils sont, soit placés sous contrôle judiciaires, soit placés sous mandat de dépôt. Parmi ce dernier cas, figurent l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, l’ancien ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, Ismaël Dioubaté, ancien ministre du Budget, Mohamed Oyé Guilavogui, ancien ministre de l’Environnement.