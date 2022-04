Urgent: après Dr Ousmane Kaba, deux des anciens cadres de son université auditionnés à la DCIJ 

Après l’audition du président du PADES, Dr Ousmane Kaba à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la gendarmerie nationale, c’est le tour d’Alpha Ibrahima Camara, le directeur de la scolarité de son université, Kofi Annan de 2008-2017 et de Sâa Gabriel Kotembendouno, inspecteur des finances à l’époque, d’être entendus ce mercredi 20 avril par les officiers de Police Judiciaire (OPJ) de la Gendarmerie, a-t-on appris sur place.

Si pour le moment l’on ignore les chefs d’accusation portées à l’encontre du docteur Ousmane Kaba, il faut souligner qu’avec l’audition des anciens cadres en charge de la scolarité et des finances de son université, les soupçons -de surfacturation à travers des étudiants fictifs pris en charge par l’Etat- que ses détracteurs n’ont de cesse soutenu depuis longtemps, semblent en être de plus en plus une des pistes plausibles de ses ennuis actuels.

Nous y reviendrons.