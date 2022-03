Une plateforme politique exclusivement féminine voit le jour à Conakry 

Dans la perspective de faire progresser l’égalité entre les sexes en termes de représentativité dans les instances de prise de décisions en Guinée, les femmes leaders et responsables de différents partis politiques veulent unir leurs forces au sein d’une plateforme. Son nom : La Guinéenne en Politique (LGP).

Présidée par l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Makalé Camara, par ailleurs présidente du parti FAN, La Guinéenne en Politique se fixe pour objectifs, entre autres, de qualifier la gent féminine, de faire évoluer le statut des femmes à l’intérieur de leurs formations politiques respectives, mais également de les motiver à acquérir plus de compétences et de visibilités pour démontrer combien elles ont des potentialités pour s’affirmer en politique.

Se réjouissant de la proportion « croissante » des femmes dans la haute administration depuis le 5 septembre 2021, y compris les 30 % au sein du Conseil national de la transition, Makalé Camara a dit que ceci constitue un motif d’espoir avec les actuelles autorités du pays.

« Cette bonne prédisposition des nouvelles autorités de notre pays en faveur de la promotion effective des femmes mérite d’être reconnue et saluée par toutes les femmes de Guinée en général et particulièrement par celles qui ont décidé de s’engager en politique. Pour soutenir cette tendance et nous inscrire définitivement dans une dynamique de qualification de la gent féminine, nous avons décidé de créer cette plateforme La Guinéenne en Politique », a-t-elle justifié.

A en croire la présidente du parti FAN, LGP entend aussi qualifier, à travers un encadrement technique conséquent, beaucoup plus de femmes en politique pour leur donner des outils susceptibles de les mettre à égalité de chance avec les hommes.

« Cette initiative mérite d’être encouragée pour donner aux Guinéennes les possibilités d’un épanouissement politique à l’image du Rwanda premier pays au monde en matière de parité. A propos, ensemble avec les femmes du CNT, nous agirons de concert pour créer une synergie d’actions afin d’améliorer le cadre institutionnel, surtout en matière de parité », a déclaré l’ancienne cheffe de la diplomatie guinéenne.

Selon Makalé Camara, qu’elle a désormais la charge de diriger, LGP est loin d’être un parti politique et n’a pas non plus la prétention de le devenir. « LGP est plutôt un creuset de partage de connaissances et de compétences par les femmes et pour les femmes« , a-t-elle expliqué.

La Guinéenne en Politique regorge d’une bonne brochettes de partis politiques, dont le Rpg Arc-en-ciel, le Pedn, le Pup, Arena et le parti Fan.