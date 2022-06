Un Consultant sportif sur la défaite du Syli : « on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes »

Au compte de la première journée des matches de qualification à la CAN 2023, le Syli national de Guinée a été battu par les Pharaons d’Egypte hier dimanche au Caire.

Pour le consultant sportif Thierno Saidou Diakité cette confrontation entre le Syli national et son homologue d’Égypte a tenu toutes ses promesses.

« Nous avons assisté à un match de très haut niveau. C’est vrai ! Les Guinéens ont réussi à contenir les velléités des Égyptiens. Malheureusement, l’équipe guinéenne, ne voulant pas subir les assauts de son adversaire, a essayé de contenir les Égyptiens. Visiblement, on s’acheminait sur un score de parité, c’est-à-dire, nul et vierge », dresse-t-il comme analyse, avant de rappeler qu’à trois minutes de la fin du match, une balle mal contrôlée par le défenseur, a créé un cafouillage. Ce qui a donné l’avantage à l’avant-centre Mohamed de faire l’ouverture du score contre le Syli national de Guinée.

« Et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Vous savez, on n’arrive pas à gérer le dernier quart d’heure. Pourtant, avec un point pris au Caire, ça nous aurait permis de bien nous positionner dans le classement actuellement mené par le Malawi qui a disposé de l’Éthiopie sur le score de 2 buts à 1. Alors, le jeudi 9 juin, il va falloir impérativement battre le Malawi pour recoller au classement. Parce que l’Égypte, ayant trois points, va se déplacer sur Addis-Abeba pour affronter l’Éthiopie », a conclu le consultant.