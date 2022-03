Transports : le ministre Yaya Sow inaugure le siège de Sonfonia Trucks Center

Hier mercredi 2 mars, TGH Plus Industries a procédé à l’inauguration d’une des plus grandes et plus modernes concessions Renault Trucks d’Afrique de l’Ouest à Conakry. Il s’agit de Sonfonia Trucks Center (STC). La cérémonie inaugurale a été placée sous la présidence du ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow.

Dans son allocution de bienvenue, le Président Directeur Général (PDG) de TGH Plus Industries, Dr Alimou Yali Bah a rappelé que l’histoire commune de Renault Trucks et de TGH Plus Industries a commencé en 2010 en raison de la confiance de la marque Renault Trucks du Volvo group qui a su se hisser à la première place en Guinée grâce à une stratégie d’investissement à long terme, une gestion rigoureuse et un engagement de l’ensemble des équipes administratives, techniques, commerciales et opérationnelles.

« Aujourd’hui, TGH Plus Industries fait partie de l’élite des distributeurs agréés de Renault Trucks dans le monde avec trois lauréats de distinction honorifique du groupe Volvo. Renault Trucks est leader sur le marché guinéen couvrant une large majorité des camions de transport d’hydrocarbures, les transports industriels, les transports de marchandises diverses, les activités minières et de transports domestiques », a-t-il fait remarquer.

D’après Dr Alimou Yali Bah, avec cette nouvelle implantation à Sonfonia, encore plus centrale par rapport aux besoins des clients transporteurs, TGH Plus Industries répond ainsi aux attentes d’accessibilité et qualifie son service par un niveau d’exigence des standards de la marque Renault Trucks à l’échelle mondiale.

« C’est un formidable tremplin pour garder notre position de leader et accompagner le développement de nos clients. Nos engins sont dotés des dernières technologies de réduction de la consommation, ce qui signifie moins d’émission de CO2. Ces nouveaux véhicules sont désormais 100% connectés pouvant communiquer sur le trajet, la conduite sécuritaire, la consommation de carburant et les besoins en maintenance sont pris en compte », a-t-il expliqué.

Porusuivant, Dr Yali Bah a mentionné que TGH Plus Industries et Renault Trucks travaillent ensemble pour préparer le futur du monde de transport en Afrique. « Notre objectif est que nos clients et nos chauffeurs exploitent les véhicules les plus modernes sur les routes dans les meilleures conditions d’usage en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la Guinée », a-t-il indiqué.

Dans son intervention de circonstance, le PDG du groupe Comet, Driss Sami a témoigné : « doté d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de tout type de semi-remorques, bennes, citernes, (…), Comet ne pouvait trouver un meilleur partenaire que monsieur Dr Alimou Yali Bah à travers son professionnalisme et son sérieux pour distribuer ses produits en Guinée. Ma fierté est d’autant plus grande que ce partenariat soit conclu entre deux pays africains frères et amis à savoir la Tunisie et la Guinée. Nous ferons de notre mieux pour apporter à nos clients les meilleurs produits qui soient adoptés à leurs besoins. »

Peu avant la coupure du ruban inaugural, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow a expliqué à ses interlocuteurs la détermination du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya à soutenir le secteur privé guinéen.

« Il a conscience que c’est le secteur privé qui crée la richesse, l’emploi et qui fait des recettes à l’Etat à travers des impôts et taxes. Dr Alimou Yali Bah est un homme visionnaire, il a beaucoup de talents. Il a non seulement une vision pour l’avenir de la Guinée, pour la croissance et le développement de notre pays mais aussi, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C’est un exemple que tous les opérateurs économiques doivent suivre pour faire en sorte que la Guinée soit sur les rails du développement », a-t-il lancé.