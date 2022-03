Transport: BankiTruck s’installe au Mali

Après la Guinée et la Sierra-Leone, BankiTruck, la startup qui ambitionne de révolutionné le secteur du transport en Afrique et le e-commerce d’agrégats, s’installe au Mali.

C’est au cours d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel Radisson Collection de Bamako, devant les hautes autorités maliennes et les représentants du secteur privé dans le domaine du transport, que le PDG du Groupe Banki Technology, M. Mamadou Bah, a procédé au lancement officiel de la plateforme BankiTruck en République du Mali.

Pour le PDG du Groupe Banki Technology, l’objectif est de venir en aide à la population Malienne , en facilitant la chaîne d’approvisionnement des produits qui transitent du Port de Conakry vers les différentes villes du Mali.

Le Mali est soumis à un embargo économique qui limite les échanges commerciaux avec ses partenaires de la Cédéao. Une situation qui affecte lourdement la population Malienne et l’économie du pays.

Évoquant les liens entre la Guinée et le Mali, deux peuples liés par l’histoire, nous ne pouvions pas adopter une posture de neutralité et d’inaction face à cette situation.

C’est pourquoi, a-t-il dit, le groupe Banki Technology a décidé de déployer la plateforme innovante Bankitruck.com au Mali.

BANKITRUCK, filiale du groupe BANKI Technology, est une plateforme de location de camions et machines, et d’e-commerce d’agrégats.

Déployée en Guinée et en Sierra Leone, la plateforme BankiTruck permet de louer des camions et machines pour le transport des marchandises, mais aussi d’acheter des agrégats (ciments, sable, granite…) pour les différents projets d’infrastructures.

A ce jour, plus de 3 000 camions et machines sont référencés sur la plateforme et 250 points de vente physique d’agrégats mis en place en Guinée et en Sierra-Léone.

Grâce à la plateforme BankiTruck.com, les opérateurs économiques maliens auront la possibilité de trouver des camions pour le transport de leurs produits en un clic et sans se déplacer.

Ils auront aussi la possibilité de suivre en temps réel l’itinéraire de leurs marchandises grâce à un système de géolocalisation et de pointage.

Ces avantages de la plateforme permettront aux opérateurs Maliens de gagner en temps et en argent dans le cadre du transport de leurs marchandises, et ainsi entraîné la réduction du prix des denrées sur le marché.

En plus de l’amélioration de la chaine logistique, cette innovation contribuera à la création de l’emploi pour lutter contre le chômage, la migration irrégulière et le grand banditisme.

Mamadi Saiba Camara, représentant de l’Ambassade de Guinée au Mali, dira: « c’est une fierté en tant que représentant de la Guinée au Mali de voir une telle innovation Guinéenne déployée au Mali. L’ambition même définit par le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, est de faire du Port de Conakry le port naturel du Mali. Cette innovation permettra aux maliens dans le domaine du transport de gagner en temps et en argent. »

La plateforme Bankitruck.com a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès du conseil Malien des transporteurs routiers.

Aly Bocoum, vice-Président du conseil Malien des transporteurs routiers a tenu à féliciter le Groupe Banki Technology pour le déploiement de la plateforme BankiTruck au Mali. Pour lui, les transporteurs Maliens seront au rendez-vous et utiliseront efficacement cette plateforme innovante.

Dans son intervention, M. Haidara Cherif Mohamed, Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne dira: « l’idée du groupe Banki Technology de déployer sa plateforme BankiTruck au Mali va raffermir les échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali. Je suis particulièrement très heureux de voir cette dynamique entre nos deux pays. Je demanderai aux maliens d’accompagner cette initiative qui permettra de renforcer les liens économiques entre la Guinée et le Mali…»

Pour sa part, M. Adama Sogodogo, Président du Conseil Malien des Chargeurs, a déclaré: « cette initiative de BankiTruck Mali ne peut être que salutaire pour les chargeurs Maliens. Nous la recevons et l’acceptons à bras ouvert. »

A noter que l’ambition du groupe Banki Technology est de déployer la plateforme BankiTruck dans une dizaine de pays d’ici la fin de l’année.