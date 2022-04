Transition : l’UFR accuse le CNRD de violer l’article 77 de la charte

C’est le Vice-président du parti qui a donné le coup d’envoi en laissant entendre que certains membres de la junte sont en train de créer des confusions dans la tête des Guinéens. Notamment au sujet de la détermination de la durée de la transition.

« Cette durée, d’après l’article 77 de la Charte qui a été élaborée par le CNRD, sera fixée par le CNRD et les forces vives de la nation. Mais aujourd’hui, on veut nous dire que c’est le Conseil national de la transition, qui fait office de Parlement, qui va déterminer la durée de la transition. C’est contraire à ce que dit l’article 77 de la Charte », a souligné Bakary Goyo Zoumanigui.

« Maintenant, si dans l’esprit du CNRD, le CNT, c’est l’ensemble des forces vives, on va le leur demander. Sinon, les forces vives d’une nation, ce sont les partis politiques, le Syndicat et les ONG. C’est ce qu’on appelle forces vives. On l’a expérimenté. En ‪2009 – 2010‬, il y avait des forces vives ici. Et nous savons quelles sont les entités qui constituaient ces forces vives », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, l’ancien parlementaire a dit attendre le délai accordé par la CEDEAO à la junte. (…). Je crois que c’est le 25 avril. D’ici-là, le CNRD va communiquer la durée de la transition et le chronogramme », a émis Bakary Goyo Zoumanigui.

A sa suite, l’ancien ministre de l’Élevage a déclaré que la détermination de la durée de la transition est aujourd’hui un débat qui a pris de l’intensité à la suite de l’intervention récente du Colonel Amara Camara, ministre Secrétaire général à la Présidence dans l’émission d’Alain Foca, attribuant la détermination de la durée de la transition au CNT.

« Cette affirmation du Secrétaire général à la Présidence a suscité quelques réactions de la part des conseillers eux-mêmes, qui ont rappelé à l’ordre le Secrétaire général. L’article 77 de la Charte prévoit que c’est le CNRD et les forces vives qui doivent, de commun accord, fixer la durée de la transition. Face à cette réaction, on n’a pas eu de retour. Donc, le débat s’est arrêté là. Mais on a l’impression que le CNRD veut contourner l’article 77. Même si la Charte dit le contraire, ils veulent nous faire croire que la détermination de la durée de la transition revient au CNT. Ce qui est contraire à l’article 77 », a recadré Mohamed Tall qui soupçonne les membres du CNRD de vouloir se lancer dans des interprétations extensives des entités pour dire que ça correspond à l’article.

« Ça, on attend pour voir comment ils vont s’en sortir », a-t-il souligné.

En outre, le directeur de Cabinet de Sidya Touré a dit qu’aujourd’hui le Conseil national de la transition se trouve lui-même phagocyté.

« Quelle que soit la volonté de nos représentants au CNT, ils auront du mal à imposer leur position si en tout cas on devrait passer au vote. Parce qu’ils sont extrêmement minoritaires », a-t-il placé en concluant.