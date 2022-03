Transition :  les différentes commissions du CNT mises places 

Le Conseil National de la Transition (CNT) a mis place ce mercredi 16 mars ses commissions. C’était à l’issue de la plénière qui a eu lieu ce jour à Conakry.

Ces commissions au nombre de huit sont :

-La Commission Constitution, lois organiques, Administration publique, Organisation judiciaire. Elle est composée de 15 membres ;

-La Commission du Plan, des Affaires financières et du contrôle budgétaire.

Elle s’occupe des Lois de Finances, lois de règlement, loi de programmation, planification, recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières intérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, fiscalité. Elle compte 15 éléments ;

-La Commission Affaires économiques et Développement durable.

Celle-ci prend en compte l’agriculture, élevage et pêche, artisanat et tourisme, environnement et protection de la nature, hydraulique, énergie, mines et industrie, travaux publics et transports, domaine de l’Etat, infrastructures, habitats et aménagement du territoire, technologies de l’information et économie numérique. Elle a 13 membres ;

-La Commission Défense, Paix et Sécurité. Elle va s’occuper de la loi de programmation militaire, organisation générale de la défense et de la sécurité, anciens combattants, politique de coopération et d’assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, Gendarmerie nationale et Justice militaire, Police nationale, Douane nationale, Conservateurs de la nature et Gardes pénitentiaires. Elle est composée de 10 membres ;

-La Commission Affaires Étrangères, Guinéens de l’Étranger et Coopération internationale.

Elle va traiter les questions de diplomatie, relations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accords internationaux, protection des intérêts des guinéens à l’étranger, statut des étrangers résidant en Guinée, coopération et Intégration interafricaines. Elle est composée de 7 membres ;

-La Commission Santé, Education, Affaires sociales et Culturelles.

Elle s’occupe de l’Emploi, travail et fonction publique, culture, jeunesse et sports, santé, éducation nationale, recherche scientifique, enseignement technique, formation professionnelle, promotion sociale et genre, handicap, alphabétisation, famille, condition de la femme et de l’enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions. Elle est composée de 7 membres.

-La Commission Réconciliation, Droits humains, Justice, Communication, Information.

Elle traite les questions de réconciliation, affaires religieuses, droits civils et politiques, droits économiques et socio-culturels, justice, communication et information, media. Elle est composée de sept 7 membres.

-La Commission spéciale permanente contrôle et comptabilité. C’est une commission contrôle et comptabilité qui est composée 4 membres.