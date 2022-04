Transition : le CNT remet au président de la Transition, le rapport sur les consultations nationales

Le président du Conseil national de la Transition (CNT), le Dr Dansa Kourouma, a remis le rapport sur les consultations nationales au colonel Mamadi Doumbouya, représenté par le ministre de la Sécurité et de la protection civile. Cette remise a été faite ce 25 avril lors d’une plénière du CNT convoquée à cet effet.

« C’est un rapport qui récapitule les constats, attentes, aspirations et recommandations des populations par rapport à la transition et en lien, naturellement, aux questions fondamentales que nous avons posées aux populations sur la question des étapes de la transition. C’est la question de la réforme administrative et de la gouvernance territoriale, la question de la réconciliation nationale, etc. Le rapport est structuré en partie attentes et aspirations et en partie analyse et recommandations », a expliqué le Dr Dansa Kourouma, président du CNT, avant d’ajouter qu’une importante partie de la population a été touchée lors de ces consultations nationales: « Nous avons touché directement près de 20 mille personnes issues des partis politiques, de la société civile, des syndicats, des commerçants, des hommes de métier, les sages, les religieux, les administrateurs décentralisés et déconcentrés, les délégués des districts et des sous-préfectures, les artistes, mais surtout les forces de défense et de sécurité. C’est l’ensemble des représentations locales et nationales des forces vives de la nation qui a été touché par ces consultations. »

Plus loin, le président du Conseil national de la Transition est revenu sur certaines aspirations et recommandations des populations : » Pendant ces rencontres, les populations guinéennes ont réitéré leur attachement à l’universalisme démocratique qui respecte leurs réalités culturelles et sociales à savoir la limitation du nombre de partis politiques au strict minimum nécessaire à l’animation d’une vie politique paisible qui prend en compte l’idéologie du vivre ensemble solidaire et introduit la limitation du pouvoir hégémonique d’un président de la République. Elles ont clairement exprimé le rêve de l’élargissement de la décentralisation et de la déconcentration du pouvoir avec une plus forte autonomie des collectivités locales. Elles espèrent un renforcement des installations républicaines en terme de capacité réciproque des unes sur les autres. »

Bachir Diallo, ministre de la SécuritéetdelaProtectioncivile, dit que ce rapport constitue une importance étape dans le processus de la transition: « C’est une étape importante qui est franchie dans la transition qui se veut transformatrice conformément à la volonté du chef de l’État de placer la transformation, la réédification de l’État au coeur de la transition. Je veux me permettre pour dire que l’espoir est permis pour que cette transition connaisse un succès. Et ce rapport va nous permettre de passer aux étapes prochaines de la transition, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de défis à relever. »

Bachir Diallo a demandé l’implication de tous pour la réussite de la transition : « Il faut se situer à la tête d’un département quelconque, à la tête d’une structure quelconque de ce pays pour vous rendre compte qu’il y a du boulot à faire pour ne pas dire que tout est à refaire. Donc, pour cette transition, nous avons tous un devoir à jouer notamment les différents organes de la transition ici tous présents, le chef de l’État que je représente, le CNRD, les membres du Gouvernement et le benjamin des organes de la transition qu’est le CNT. Nous avons tous quelque chose à faire. Donc j’exhorte tous ici présents de faire ce que nous devons faire pour que ce pays change conformément à la vision du chef de l’État, mais pour cela il faut plus que l’effort humain que nous fournissons pour exagérer un peu. »