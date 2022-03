Transition : le bureau exécutif du CNT meublé 

Le Conseil National de la Transition ( CNT) a meublé ce mercredi 16 mars son bureau à la faveur d’une plénière au palais du peuple de Conakry.

Après le président du CNT et ses deux vice-présidents choisis par le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, ce sont le journaliste Yamoussa Sidibé, Mory Dounoh, Maimouna Barry et Fanta Conté qui ont été élus comme les secrétaires parlementaires pour compléter en fin le bureau exécutif du CNT.

Juste après son élection, Yamoussa Sidibé a promis de mériter la confiance de ses collègues. » je suis heureux de pouvoir travailler avec les uns et les autres, c’est un privilège pour d’apporter un plus et de mettre mes connaissances et mes talents à la disposition du pays à travers le CNT « , a t il promis.

Pour sa part, fraîchement élue secrétaire parlementaire, Maimouna Barry s’est dit très heureuse et qu’elle fera tout son mieux pour le succès de l’institution étant la plus jeune conseillère.