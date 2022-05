Transition : la cinglante repartie de la Guinée à la Cedeao après les critiques de Kassi Brou

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Jean-Claude Kassi BROU, s’est prononcé sur la durée de la Transition guinéenne fixée par le CNRD et le CNT. A l’entendre parler chez nos confrères de Africa 24, on comprend qu’il rejette le chronogramme de la Transition guinéenne. Lors d’une conférence de presse qu’ils ont animée ce 19 mai 2022, les porte-paroles de la Présidence et du Gouvernement ont dénoncé cette sortie avant la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.

« Nous avons été surpris et même déçus de cette prise de parole par ce responsable de cette institution ouest africaine. En temps normal M. Brou se prononce après la conférence des chefs d’État de la CEDEAO dont il porte la parole, dont il traduit les décisions pour l’opinion publique. C’est inamical qu’une autorité de ce niveau, qui doit agir sous le coup des instructions des chefs d’État, se permet de faire ce type de commentaire », a réagi Ousmane Gaoual Diallo.

Pour le Colonel Amara Camara, ministre Secrétaire général et porte-parole de la Présidence de la République, Kassi Brou a manqué d’ « élégance » et qu’ « il n’est pas la bonne personne » pour donner de leçon à la Guinée : « Il y a un peu de manque d’élégance, du respect même pour l’institution qu’on représente quand on se permet de prendre la parole au nom de l’institution sans qu’elle-même ne se prononce. Souvent, quand on est dans la passion, on peut perdre la raison on peut se tromper de cible. Il est quand même important à un certain moment de de passionner le débat et aller dans le sens de la responsabilité. Je ne pense que M. Brou soit la bonne personne nous donner cette leçon de respect ou quoi que ce soit à la Guinée dans la mesure où lui-même son mandat est à questionner à la CEDEAO. Je vois mal quand on ne peut pas se faire une certaine violence pour respecter ou faire respecter son mandat comment on peut parler à autres personnes pour dire fait ceci ou cela. Ça s’appelle un manque d’élégance. La CEDEAO est une institution respectable que la Guinée respecte, une institution dont la Guinée a participé à la création. Nous respectons les idéaux et les valeurs de la CEDEAO. Nous dissocions également la personne de M. Brou de la CEDEAO. »

Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du Gouvernement, est revenu pour rappeler le silence du président de la Commission de la CEDEAO quand les vice-présidents de l’UFDG, en l’occurrence Fodé Oussou Fofana et Kalémoudou Yansané ont été arrêtés sous ses yeux en 2020 : « M. Brou n’est pas exempt de reproche dans la situation de la Guinée. Il le sait pertinemment parce que moi j’étais invité à une réunion qu’il a présidée chez Cellou Dalein. C’est à la sortie de là qu’on a cueilli Fodé Oussou et Kalémoudou Yansané. Moi-même j’étais obligé de confier mon téléphone à un journaliste parce qu’on était sûrs qu’ils allaient nous cueillir un à un pour nous emmener. Je n’ai pas vu une seule déclaration de M. Brou condamnant ça. »

Lire vidéo: