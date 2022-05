Transition en Guinée : le FNDC réagit au chronogramme proposé

« De toutes les consultations engagées à tous les niveaux, depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d’une durée consensuelle de la transition de 39 mois ».

Ce sont là des propos tenus en substance par le président de la transition, à la faveur de son adresse faite à la nation ce samedi 30 avril 2022. Des propos qui tonnant mal dans les oreilles du Front national pour la défense de la Constitution.

Et justement à ce propos, le Front qui s’était constitué en bloc anti 3e mandat pour Alpha Condé avertit le Colonel Mamadi Doumbouya, engage le Conseil National de la Transition et fait une invite au peuple. (Communiqué).

« La Coordination Nationale du FNDC a suivi avec regret l’adresse à la nation du président de la transition ce samedi 30 avril 2022 proposant une durée de la transition en violation flagrante de l’article 77 de la charte.

Dans le souci de la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale, la

Coordination Nationale du FNDC considère que le discours du président de la transition est inopportun dans un contexte où les acteurs sociopolitiques exigent la mise en place d’un cadre de dialogue inclusif sous la supervision de la communauté internationale.

La Coordination Nationale du FNDC prend à témoin l’opinion nationale et internationale de cette attitude des autorités de la transition qui constitue une menace pour la paix et l’unité nationale dans notre pays.

La Coordination Nationale du FNDC rappelle au président du CNRD qu’il est inadmissible, inconcevable et inacceptable que le Conseil National de la Transition entérine cette proposition de la junte qui ne repose sur aucun fondement juridique.

La Coordination nationale du FNDC rappelle aux membres du CNT qu’ils sont

individuellement et collectivement co-responsables de la paix et de la stabilité de notre pays en cette période particulièrement sensible de la transition.

La Coordination Nationale du FNDC appelle les citoyens guinéens pro démocratie à rester mobilisés sur chaque périmètre du territoire national pour sauver la transition en cours. Dans les jours à venir, la Coordination Nationale du FNDC fera une adresse importante au Peuple de Guinée épris de paix, de justice sociale et de démocratie.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons ! »

Conakry, le 01 Mai 2022

La Coordination Nationale du FNDC