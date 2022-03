Transition : Boubacar Sidighi Diallo favorable à une période de 24 à 30 mois

Boubacar Sidighi Diallo, président de l’UMP est intervenu ce matin au micro de nos confrères de FIM Fm pour faire le tour de l’actualité. Interrogé sur le cas des institutions internationales qui font le ballet diplomatique en Guinée sans rencontrer, la classe politique, l’homme a été direct avec les confrères « Mais attendez ! Cette institution qui est venue, pour moi, elle avait plus de rôle à jouer avec l’intermédiaire qui est l’Etat que nous partis politiques. Nous on demande juste qu’il y ait un chronogramme qu’on va évaluer et planifier ensemble. L’Etat n’arrive même pas à satisfaire l’institution internationale. Qu’est-ce que cette mission là a fait pour contraindre les gouvernants à sortir un chronogramme. Au moins, leur mission doit servir à ça ! »

A propos du pseudo chronogramme confidentiel qui circule, Boubacar Diallo a refusé de commenter un document sans signature « Je pense que d’abord ce n’est pas officiel, ensuite ce n’est pas légal …Ce document est un tract. Personne ne revendique sa signature. Moi, je suis un leader politique. Je ne commente pas un document qui n’est pas signé. Et celui qui est sensé mettre…Je ne rentre pas dans ces débats…Moi pour ce qui concerne le délai de la transition, je propose 24 à 30 mois. Maintenant on définit des activités qui sont vraiment utiles et qu’il faut mener »

En ce qui concerne la récupération des biens de l’Etat, le leader de l’UMP trouve cela normal mais désapprouve la méthode utilisée par les nouvelles autorités. « Vous savez la Guinée, comme disait quelqu’un, c’est un pays anormalement normal. On crée des situations qu’on ne voit que dans les films. Le CNRD veut récupérer les biens de l’Etat. Ce à quoi je souscris à 100%. Pour moi, il est inadmissible qu’un Etat qui avait 3 000 bâtis publics se retrouve 20 ans, 25 ans après avec moins de 100 batiments publics. On ne peut même pas spéculer sur ça. Il faut récupérer. Et vous savez que l’Etat a le pouvoir d’exproprier un privé pour cause d’utilité publique. Quand il prouve cette utilité. Et là il y a besoin ! Il y a 25 ministres qui ne sont pas logés ! Au lieu d’exproprier le bien privé, comme nos biens ont été récupérés par les administrateurs publics au moment où ils étaient aux affaires étaient en position de le faire, il faut les reprendre ! C’est logique.

Lorsque l’Etat veut récupérer son patrimoine, il faut utiliser le justiciable. Donc il doit s’adresser à la justice pour les réparations, que le juge fasse son travail avant d’agir. A ce niveau, le CNRD a raté le coach. Ça ne se doit pas. Ce n’est pas normal. Qu’il répare ça !….Si demain je suis Président de la République, je récupère tous les domaines de l’Etat. Mais je ne procéderai pas comme le CNRD »

Pour ce qui concerne la CRIEF et des interpellations et arrestations des hauts dignitaires, Boubacar regrette que cela se fasse avec beaucoup de bruits. « Oui, j’analyse la situation à tout moment et quelque fois je vous en veux, vous les journalistes. Vous interférez de façon très dommageable dans une activité qui devrait être très moins publique. Ces gens -à, ce sont des hauts de la République, des pères de familles, ce sont des citoyens qui doivent répondre pour des faits qui leur sont reprochés. On a des Présidents en exercice dans les pays les plus puissants, on a interrogé un président d’un pays qui est plus la grande puissance nucléaire au monde.

Donc personne ne peut se dire je suis au-dessus de cet exercice. Mais lorsque les médias créent une focalisation sur l’événement,. Combien de citoyens guinéens sont chaque jour devant les juridictions ? Qu’est-ce que je veux dire, vous transformez de simples débats citoyens en un problème national. Parfois, vous créez un état émotionnel. Qui ne permettent à certains d’examiner … c’est votre travail mais soyez plus indulgents ! Le défilé des anciens dignitaires devant la justice aujourd’hui, est une leçon pour tous ceux qui viendront aux affaires prochainement. Si tu arrives au gouvernement avec 10 francs et qu’à ta sortie on te prend avec 100 milliards, tu vas défiler devant la CRIEF ».