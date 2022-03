TPI Kaloum : Ousmane Gneloy et sa sœur condamnés à de lourdes peines 

Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Kaloum a rendu sa décision dans l’affaire opposant famille Mamadou Cellou Dalein Diallo contre Ousmane Gneloy Diallo et sa sœur Fatou Gneloy.

En effet, le Tribunal de Première Instance a retenu coupables Ousmane Gneloy Diallo et sa sœur Fatou Gneloy des infractions de « diffamation et des injures politiques « . Ousmane Gneloy Diallo a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et 20 millions de francs guinéens d’amende et Fatou Gneloy à 4 ans d’emprisonnement avec le même montant d’amende.