Tougué : fin tragique d’un puisatier

Selon des témoignages concordants recueillis auprès de notre confrère Hady BARRY, journaliste de la radio rurale de Tougué présent à Tangaly au moment des faits, la victime s’appelle Mamadou Billo DIALLO et est âgé de 45 ans. Il laisse derrière lui deux veuves et 4 enfants

Sur les circonstances de ce drame, notre confrère précise : « c’est ce matin aux environs de 10 heures que la victime était venue prêter main forte à deux autres puisatiers venus creuser un puits pour Mody Abdoulaye Kahe qui manque d’eau dans sa concession. Les deux premiers sont, à tour de rôle, descendus dans le puits mais n’ont pu faire le travail à cause de la chaleur étouffante. Mamadou Billo la victime, a lui tenté de résister un petit temps avant de demander qu’on lui descende une corde afin de sortir du trou car étant tourmenté par la chaleur. C’est en tentant le coup, il est retombé dans le puits. La chaleur et le gaz qui s’y trouvaient ont eu raison de lui et il a trouvé la mort. »

Poursuivant sa narration, il précisera que ce n’est qu’à 14 heures que les citoyens ont pu sortir le corps du puits.

L’enterrement est prévu ce 13 avril à kahé. Il faut noter que ces dernières années, ces genres de drames sont survenus à Kollangui et dans la Commune urbaine de Tougué. Comme pour dire que le manque d’eau dans nos villages est un véritable handicap pour les citoyens qui éprouvent d’énormes difficultés à se trouver de cette denrée pendant cette période de forte chaleur.