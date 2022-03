Tentative de meurtre à Kankan : un jeune homme reçoit plusieurs coups de poignards

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été poignardé à plusieurs reprises et laissé pour mort, dans la nuit de ce mercredi 02 mars 2022, au quartier Farakö II dans la commune de Kankan, a-t-on appris sur place.

Rencontrée dans la matinée de jeudi, la victime Ibrahima Diallo alité au service des urgences, était encore sur le coup de ses blessures qui étaient visibles à plusieurs endroits de son corps. Interrogé, il est revenu lui-même sur sa mésaventure. »

<< J’ai eu une dispute avec un de mes amis. Mais j’étais très loin de me douter qu’il avait en sa possession une paire de ciseaux et que cela pouvait arriver jusqu’à ce point. Quand je lui ai tourné le dos, il est venu me poignarder par derrière. Au moment où j’ai crié, il m’a encore infligé un deuxième et un troisième coup, pendant que j’étais couché à terre », nous a-t-il relaté.

Présents aussi ce matin au chevet de son fils, le père de la victime, Seriba Diallo, nous a expliqué pour sa part comment il a été alerté: << Ils sont venus me réveiller nuitamment pour m’informer que mon fils a été poignardé avec une paire de ciseaux par un de ses amis. J’ai appelé son frère et ensemble, nous sommes allés le chercher. On l’a retrouvé en train d’agoniser dans son sang. Directement nous l’avons conduit à l’hôpital pour des soins. Ensuite un contingent de la gendarmerie est arrivé. Ils ont pris des photos et sont répartis en nous rassurant qu’ils ont ouvert une enquête, pour tentative de meurtre>>, a-t-il affirmé.

Aux dernières informations, le présumé auteur de cet acte crapuleux a été identifié par les services de sécurité mais, il reste introuvable dans la nature.