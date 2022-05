Télécoms : MTN Guinée procède à la remise officielle des lots aux lauréats de Challenge Ayoba

La société de téléphonie mobile MTN a procédé ce vendredi 20 mai à la remise officielle des lots aux différents gagnants de son Ayoba challenge ‘’Libère la star qui dort en toi’’ lancé au mois de mars dernier. La cérémonie s’est déroulée à son siège à Coléah dans la commune de Matam.

Présent à la cérémonie, Oudy Premier, artiste compositeur et également ambassadeur MTN-Guinée a encouragé tous les participants. «C’est avec fierté que j’accompagne ce projet de MTN. Notre souci est de promouvoir la jeunesse guinéenne à travers notre centre culturel Oudy Prod Music. Il s’agit des nouveaux talents, nous encourageons tous les participants de ce challenge.

Juste après la remise officielle, le Directeur général de MTN Guinée, Nzuzi Sala Diakanda a rappelé que MTN en tant qu’entreprise panafricaine, s’est engagée à soutenir les jeunes à travers la culture, le sport et l’éducation.

«Ce projet donne l’opportunité aux jeunes de libérer leurs talents qui dorment en eux. Ayoba Challenge est une plateforme de partage de vidéos qui aide les jeunes à échanger.

Le projet Ayoba a enregistré un grand engouement au niveau des jeunes. Il y a eu au total dix gagnants, le premier lauréat a eu comme prix 20 000 000 fg. Il aura 10 000 000 fg catch et les 10 autres millions de francs guinéens pour lui permettre de réaliser son rêve. «Nous avons plus de 100 mille abonnés guinéens qui utilisent la plateforme Challenge Ayoba. Dans les semaines à venir, nous comptons avoir plus de 200 mille abonnés afin que la plateforme Challenge Ayoba devienne la meilleure des plateformes des jeunes», a-t-il expliqué.

Quant à la deuxième lauréate, Fatoumata Diouldé Barry, elle a obtenu comme prix, un IPhone X plus Apple Watch. C’est Bangaly Soumah qui a été le troisième lauréat, il a obtenu un Samsung Galaxy A72. Les 7 autres lauréats ont gagné chacun un smartphone MTN RUIO.

Il faut par ailleurs préciser que tous les dix lauréats ont bénéficié d’un an de connexion gratuite avec MTN.

Venue en tête, l’artiste chanteuse, Salimatou Diakhaby est partagée entre la joie et la fierté. «J’ai un sentiment de joie et surtout de fierté. Je remercie infiniment la société téléphonique MTN. Ce prix va me permettre de faire beaucoup de choses, booster mon projet et avoir une carrière musicale…», a-t-elle laissé entendre.

Les termes et conditions ayant permis aux jeunes de participer au Challenge Ayoba on, été entre autres :

1- Avoir au minimum 18 ans

2- Être actuellement en République de Guinée

3- Avoir un numéro MTN

4- Avoir un compte Ayoba actif

5- Enregistrer une vidéo d’une durée entre 1mn30s et 2mn 00s

6- Partager la vidéo sur Messenger à MTN Guinée en précisant dans le message son Nom-Prénom, son âge et son lieu d’habitation.

7- Un candidat ne peut envoyer qu’une seule vidéo

8- La date limite d’envoi des vidéos est le 14 mars 2022 à 23h59

9- Les vidéos des candidats seront postées sur la chaîne Ayoba de MTN Guinée à partir du 15 mars

10-Les votes se dérouleront en 2 phases (du 15 au 27 mars 2022)