Syli national : Naby Keita et Mohamed Bayo aussi forfaits

Pour le Syli, Naby Keita et Mohamed Bayo sont aussi forfaits. Ils viennent allonger une liste déjà composée de François Kamano (blessé), Morgan Guilavogui (blessé), Mamadou Lamarana Diallo (blessé), Seydouba Cissé (souci administratif) et Aly Keita (problème familial). Ces derniers ont été remplacés par Ibrahima Diallo du CE Carroique (Andorre), Thierno Barry du CD Tenerife (Espagne), Cheick Oumar Condé du FC Fastav Zlin (République Tchèque), Bafodé Dansoko du KMSK Deinze (Belgique) et Amadou Traoré des Girondins de Bordeaux (France).

Selon la Fédération Guinéenne de Football, le capitaine Naby Keita, qui a pris part hier dimanche à la victoire de son club de Liverpool contre Nottimgham Forest en FA CUP, a un souci au genou. Quant à l’attaquant de Clermont Foot, il se plainerait d’un problème au psoas.

Le Syli national affronte l’Afrique du Sud le 25 mars et la Zambie le 29 mars en match amical. Deux matchs amicaux qui vont intervenir à près de trois mois des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2023.