Syli et corruption : quand le staff technique recalait à la CAN 2004-8 Kaba Diawara pour de l’argent

Savez-vous pourquoi Kaba Diawara n’a pas joué les CAN 2004 et 2008 ? En conférence de presse de ce lundi 25 avril, suite à sa reconduction au poste de sélectionneur de l’équipe nationale, l’ancien attaquant du Syli a fait une révélation sur cette question. « J’ai eu un passé de joueur, je n’ai jamais été trempé dans quoi que ce soit. Ce n’est pas en tant qu’entraineur à la tête du Syli national que je vais commencer à prendre de l’argent avec un joueur pour qu’il vienne à l’équipe nationale. J’ai été victime de cela quand j’étais joueur, c’est d’ailleurs pour cela que je n’ai pas été à la CAN 2004 et 2008 … », a dit Kaba Diawara qui répondait à une question sur la corruption autour de l’équipe nationale.

En 2004, lors de la CAN en Tunisie, Kaba venait pourtant de sortir d’une saison 2002-2003 convaincante avec 12 buts en 37 matchs pour le FC Nice avant de rejoindre le club saoudien d’Al Ittihad Djeddah. Mais n’avait pas été sélectionné par Michel Dussuyer.

L’homme au 18 clubs jouait pour le club turc de MKE Ankaraguçu Kubulu en 2008. Mais n’avait pas été non plus sélectionné par Robert Nouaret – après une participation remarquable à la CAN 2006. Un non sélection qu’on pouvait expliquer par la baisse de sa performance. Mais qui n’en était pas une, si on s’en tient aux explications données par le concerné ce lundi 25 avril 2022. La question est alors qui des entraîneurs étrangers et des membres du staff technique d’alors demandaient de l’argent à Kaba Diawara ?