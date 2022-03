Sports : Béa fait l’état des lieux et dit ses vérités aux fédérations

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a rencontré ce jeudi 17 mars des représentants du comité national olympique et sportif, du comité national paralympique et des 36 fédérations sportives dans le pays. Face à ces acteurs du sport guinéen, le ministre a fait l’état des lieux du département. C’était aussi l’occasion de leur dire ses vérités.

Un département endetté

Le ministre a indiqué que l’un des principaux problèmes auxquels sont département est aujourd’hui confronté est l’endettement. Comment alors sortir de ces dettes ? Pour le ministre, il faut revoir le mode de fonctionnement non seulement du ministère, mais aussi des fédérations sportives. « Tout est urgence. Toutes les demandes qui arrivent à mon ministère sont des urgences. Et qui dit urgence, dit d’aller très vite, de trouver les moyens tout de suite. Or, le mode de décaissement au niveau du gouvernement est beaucoup plus compliqué – son ministère est sous tutelle du Premier ministre. Cela fait qu’on accumule des dettes [qui ne sont pas remboursées] auxquelles viennent s’ajouter [les besoins de financement] d’autres compétitions. On est obligé d’emprunter, d’emprunter… A la fin, je suis obligé de refuser (les demandes de) certaines fédérations », a dit le ministre qui a insisté sur la préparation en avance des compétitions. « Vous connaissez 80 % ou 90 % de vos programmes… Cela veut dire que si mon département est au courant des programmes deux mois avant, il pourra anticiper les choses et cela lui permettra de préparer son budget de fonctionnement », a-t-il recommandé. Lui qui dit avoir demandé l’audit des dettes pour savoir si elles sont toutes réelles.

De la pertinence de la participation aux compétitions internationales

Avec sa stratégie de redynamisation du sport guinéen, le ministre amène les fédérations à s’interroger sur la pertinence de participer à certaines compétitions internationales. « Si aujourd’hui on va à un tournoi (international) alors que nous-mêmes nous n’organisons pas de compétition entre nous… Ce n’est pas possible. Vaut mieux rationaliser l’argent. Je préfère vous donner le même argent pour organiser des compétitions en Guinée, faire des détections, organiser des tournois dans les écoles…», a dit le ministre qui prône l’apprentissage à la base au détriment des « participations ridicules » aux compétitions internationales. « Travaillons sur la base. L’argent que nous avons n’est pas énorme. Donc, donnez-vous cette possibilité de grandir. Ça ne sert à rien d’aller à l’étranger, faire des turcs et revenir. Cela ne nous amènera nulle part », a dit Lansana Béa Diallo qui a quand même tenu à ne pas généraliser les cas. Nommant entre autres la Fédération Guinéenne de Basketball et celle du handball qui fait des résultats à l’extérieur.

Un sport roi qui n’arrive pas à produire des résultats

Le ministre a reconnu que le football, sport roi en Guinée, n’arrive pas à faire des résultats, alors qu’il reste très budgétivore. Lansana Béa a cependant loué « le travail de fond » qu’est en train de faire le Comité de normalisation pour redresser cette discipline en Guinée.

Les infrastructures, son combat

« Moi, mon combat c’est mettre les infrastructures en place pour permettre aux fédérations d’avancer », a dit Lansana Béa Diallo qui a appelé à l’entente au sein des fédérations. « Cette Guinée ne pourra pas changer si on n’est pas ensemble… comprenons que ce qui est important, c’est le développement de notre sport pour qu’on puisse grandir », a-t-il exhorté, lui qui a déploré le bicéphalisme et les dissidences au sein de certaines fédérations. « Ne me demandez pas de faire de l’arbitrage, je n’en ai pas envie. J’ai envie que vous preniez vos responsabilités… Trouvez des solutions. Je vous demande vraiment de m’emmener des solutions. Je vous en supplie, trouvez-moi des solutions, apportez-moi des propositions. Faites-le, parce que si vous ne le faites pas, je vais prendre mes responsabilités et ça risque de retarder la dynamique dans laquelle vous êtes aujourd’hui », a-t-il adressé aux fédérations à problème.

Quatre nouvelles fédérations sportives

Cette rencontre était aussi l’occasion de remettre des arrêtés portant délégation de pouvoir à quatre nouvelles fédérations sportives. Il s’agit de la Fédération guinéenne de pelote basque ; la Fédération guinéenne de Muay-thaï ; la Fédération guinéenne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous ; et la Fédération guinéenne de Sambo.