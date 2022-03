Sortie du nouvel album de Ans-T Crazy : ce que l’artiste promet ce dimanche au public de Conakry

L’annonce a été faite par l’artiste lui-même à la faveur d’une conférence de presse tenue dans l’après-midi de ce vendredi 4 mars, à Conakry. Une délocalisation que Ansoumane Traoré justifie par le fait qu’à cette même date et sur le même espace, soit programmée la foire. Donc, il s’est vu dans l’obligation de le délocaliser après moult tractations entre lui et les organisateurs de cette autre manifestation.

« Surnaturel ». C’est le titre de ce nouvel album composé de 20 titres, dont 5 bonus. Mixant l’afro, le raga et le dancehall, il comporte des featurings faits avec des artistes nationaux et internationaux de renom, notamment Innoss’b du Congo, Salatiel du Cameroun, Singleton et Ibro Gnamet de la République de Guinée.

Son concepteur invite le public mélomane guinéen à rallier le stade Général Lansana Conté de Nongo où il promet d’offrir le meilleur de lui-même pour le plaisir de nombreux fans et admirateurs.