Siguiri : retour au calme, après des remous dans la ville minière

Après la manifestation des jeunes contre l’exécutif communal de Siguiri, le préfet joue les sapeurs pompiers, pour calmer la tension, suite à une journée mouvementée, a-t-on constaté sur place ce mardi 29 mars.

Au terme de cette folle journée, les différentes parties à savoir le maire Koumba Sékou Magassouba, les conseillers communaux, les jeunes manifestants, les cadres et les sages ont été reçus par le préfet Douramoudou Keita, dans la salle de conférence de la préfecture de Siguiri.

A cette occasion, le préfet a demandé au maire de changer sa méthode de travail. » Si vous ne vous unissez pas, c’est pas bon sur plusieurs facteurs. Vous ne connaissez pas l’importance de votre préfecture, je vais défendre l’intérêt de Siguiri au péril de ma vie. Je n’ai pas peur de décider, j’ai juste peur de faillir à la loi. Nous avons entendu assez de choses, jusqu’ici nous n’avons pas de preuves contre le maire. Mais si ça ne va pas, nous ne pouvons qu’accuser le maire. Le maire doit changer sa méthode de travail, tendre la main à tout le monde, même les conseillers démissionnaires », a conseillé le préfet.

A son tour, le maire Koumba Sékou Magassouba a demandé aux dissidents de venir participer au développement de la commune urbaine de Siguiri. « Nous tendons la main à tout le monde pour le développement de la commune, si vous ne comprenez pas quelque chose dans la vie de la commune, il est de votre droit de venir vous informer et nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire », a-t-il prêché.

Il faut rappeler que cette rencontre s’est terminée dans la plus grande convivialité, et la manifestation n’a pas fait de victime ni de blessés et aucune arrestation n’a été signalée.