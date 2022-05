Siguiri : les maisons de feu Kabassan, du DG des douanes… sous les menaces des bulldozers

La première phase de l’identification des domaines de l’Etat touche plus de 500 habitations et boutiques, centres de prestation dans la commune urbaine de Siguiri. L’opération de marquage a débuté dans la matinée de ce lundi 9 mai, sous bonne surveillance des forces de sécurité massivement mobilisées à cet effet. C’était dans les secteurs de la Cité des fonctionnaires, du TP et marché central. Elle a particulièrement concerné plus de 300 maisons, 200 magasins et Kiosques, deux stations-service…

Parlant de cette campagne de récupération des patrimoines fonciers de l’Etat, Sékou Traoré qui est le président préfectoral de cette commission, affirme qu’ils veilleront au respect de la loi tout au long de ladite opération tout en martelant leur engagement à la poursuivre jusqu’à son terme.

Pour cette première journée, les bâtiments de l’ex-député, Cheick Fanta Madi Camara, de Yô Kouyaté, l’actuel président du djélitomba national, l’immeuble de l’opérateur économique Barou Koulibaly, la famille de feu Kabassan Kéita, a abritant le local de la radio Soleil FM, l’agence locale de la société générale des banques en Guinée, un immeuble de l’actuel DG des douanes, colonel Moussa Camara ont été, entre autres touchés, touchés.

Pour sa part, le préfet de Siguiri, Colonel Ibrahim Douramoudou Kéita, donne aux occupants des lieux identifiés jusqu’à lundi prochain pour présenter leurs droits de propriété sur lesdits sites à la commission technique locale.

« D’ici le lundi, celui qui sait qu’il détient les dossiers du domaine depuis le temps du régime de feu Ahmed Sékou Touré, peut venir et la commission technique fera le travail. Ensuite, nous allons remonter les informations à la hiérarchie et au patrimoine bâti qui s’en chargera du reste. »

Il faut rappeler que cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne de récupérations des domaines de l’Etat engagée sur toute l’étendue du territoire national.