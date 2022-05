Siguiri : début des audiences criminelles avec 90 dossiers dont 41 cas de viols

Les audiences criminelles ont été lancées à Siguiri avec 90 dossiers dont 41 de viol inscrits au rôle, tel est le constat fait sur place par votre quotidien électronique Guinéenews, ce jeudi 19 mai.

C’est le palais de justice du tribunal de première instance de Siguiri qui a servi de cadre au lancement de ces audiences criminelles avec la présence des autorités locales, des forces de défense et de sécurité, du procureur général et du président de la Cour d’appel de Kankan mais aussi des citoyens venus participer à la cérémonie.

Dans son discours de bienvenue, Colonel Ibrahim Douramoudou Kéita le préfet de Siguiri a réitéré son engagement d’accompagner la justice. « Je dirai à la population de ne pas se mêler ni entraver les décisions de la justice. Même le président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya a dit que la justice est la boussole qui doit orienter tout le monde. Souvent, il y a des gens qui viennent dans mon bureau pour des problèmes, mais moi je ne suis pas juge, je suis préfet », a précisé le préfet.

Dans son discours, Fallou Doumbouya le procureur général de la Cour d’appel de Kankan a relevé quelques difficultés auxquelles son institution et des 8 tribunaux de première instance de son ressort sont confrontés.

» La Cour d’appel de Kankan et des 8 tribunaux de première instance de son ressort sont confrontés à d’énormes difficultés liées à l’enrôlement à temps des dossiers criminels dû au manque de moyen des justiciables pour constituer des avocats et cela favorise l’augmentation exponentielle des dossiers criminels non enrôlés à temps et ceux en violation du dernier alinéa préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que. En matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclaration qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat, être assisté par lui. Ce retard favorise un surpeuplement carcéral dans les centres de détention avec des risques élevés de maladies contagieuses favorisant ainsi des décès, des évasions massives de grands criminels, et de violations des délais légaux de procédure et principe de la présomption d’innocence », a-t-il déclaré.

Amadou Kindy Baldé, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri a quant à lui, dans ses réquisitions, évoqué le nombre élevé de dossiers dont les viols et tentatives de viol se taillent la part belle.

« A ce jour nous avons 90 dossiers criminels dont 41 de viols et de tentatives de viols. Parmi ces 41 dossiers de viol, 28 concernent des enfants âgées de 04 à 17 ans. Ce qui est ahurissant, c’est que quelques fois les cas de viols sont collectifs. Pour les cas non connus les victimes se résignent dans le chagrin et meurent dans le silence. Je me rappelle qu’il ne se passe une seule semaine depuis notre prise de service sans qu’il ne soit déféré un cas de viol au parquet. Vous comprenez qu’en faisant le décompte annuel, nous enregistrons un minimum de 52 cas de viols par an. Ce qui est très alarmant. C’est une statistique d’humiliation des femmes qui doit interpeller tout un chacun », a-t-il déploré.

A rappeler que pour cette première journée des audiences criminelles, 9 dossiers de viols sont inscrits au rôle.