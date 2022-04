Siège du RPG: Kassory fixe les objectifs immédiats et tend la main aux mécontents 

L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel (RPG AEC) a repris ce samedi 2 avril 2022 son assemblée générale hebdomadaire à son siège national, sis à Gbessia, dans la commune de Matoto. C’est l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, fraichement adoubé par ses pairs au poste de président du Conseil Exécutif Provisoire (CEP) du RPG, qui a présidé ces assises. a-t-on constaté sur place.

S’adressant à ses militants et sympathisants qui étaient massivement mobilisés, à cet effet, Kassory Fofana a tenu à rappeler ce qu’il qualifie de ‘’démonstration de force’’ qu’ils viennent de faire à la face du monde et atteste encore, selon lui, de la vitalité et de l’engagement constant du RPG dans le paysage politique guinéen.

« Vous avez encore démontré que notre champion, le Pr Alpha Condé a laissé un héritage indestructible. Je vous exhorte à plus de solidarité, à plus d’engagement militant. Pour que la vocation de notre parti qui est celle de rassembler les Guinéens, qui est celle de tuer dans ce pays l’ethnocentrisme, qui est celle d’écarter la violence sur toutes ses formes, puisse être mise en œuvre et quel que soit le prix à payer pour que vive la Guinée et que notre grand parti puisse rester le parti national et le premier parti en République de Guinée », a-t-il lancé.

Dans la foulée, le tout Président du Conseil Exécutif Provisoire du RPG a annoncé

que dans les semaines à venir, son parti va se déployer partout pour redynamiser les structures, pour se mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles.

« Dans ce combat, nous devons nous dresser comme un seul homme, essayer de dépasser nos égaux personnels, faire appel à ceux qui sont hésitants, expliquer à ceux qui ont encore du mal à comprendre que seule la solidarité militante peut nous conduire à plus de succès pour garantir au RPG sa place du parti politique premier de Guinée. », a-t-il expliqué.