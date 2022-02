Sidya Touré vs Patrimoine bâti : pour l’UFR, son président est victime de sa droiture 

Dans dans sa politique de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’état, le Patrimoine Bâti Public a sommé la président de l’Union des Forces Républicaines de libérer sa concession qu’il habite depuis 1996. Et l’ancien Premier ministre Sidya Touré a jusqu’au lundi 28 février prochain pour débarrasser les lieux.

Une actualité qui s’est invitée à l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFR ce samedi 26 février 2022. Selon le Vice-président du parti, Ibrahima Bangoura, Sidya Touré est victime de la droiture dont il a fait montre tout au long de sa gestion de la chose publique.

Rappelant le contexte d’acquisition qui a obéi à toute la bienséance qui sied en la matière, M. Bangoura a dit que c’est au regard de tout cela qu’un acte du pouvoir central a reconnu Sidya Touré comme l’ultime propriétaire de cet espace.

« Mais en Guinée malheureusement, quelle que soit votre droiture, il y a des détracteurs qui tenteront de vous salir. Et c’est ce qui est orienté vers le président Sidya Touré. Mais en le faisant, ils veulent l’étendre sur le parti », a rappelé Ibrahima Bangoura, citant à titre d’exemple la suspension du maire Seydouba Sakho, élu sous la bannière de l’union des Forces Républicaines à Matam.