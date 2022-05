Semi-marathon Total Energies de Conakry : la course aura bel et bien lieu ce dimanche 29 mai

Annoncé à travers une conférence de presse conjointement animée le 9 avril dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Total Energies Marketing, la Fédération Guinéenne de l’Athlétisme et plusieurs autres partenaires, la 8ème édition du Semi-Marathon de Conakry aura bel et bien lieu ce dimanche 29 mai 2022. L’évènement a été confirmé samedi 28 mai au cours d’une conférence de presse.

Aïssatou Diallo, responsable Marketing et de la Communication de Total-Guinée, a indiqué 9 000 athlètes répartis sur les parcours de 21 kilomètres, 12 kilomètres et 5 kilomètres, vont prendre part à ce marathon qui va partir de l’esplanade du Stade 28 Septembre. L’objectif, selon madame Diallo, est d’attirer l’attention de la population sur le bienfait de la marche et/ou de la course. D’où le slogan de « la Santé de tous dans une ambiance conviviale ». «Avant de courir, on demande aux coureurs de se faire consulter. On recrute un médecin sportif pour lui demander de consulter gratuitement les 9000 athlètes. Il y a des personnes recalées par le médecin, elles sont obligées d’aller à l’hôpital pour se faire soigner. D’ailleurs, certaines personnes c’est au cours de ces visites qu’elles se rendent compte qu’elles sont malades. C’est le bien être de la population guinéenne qui est mis en avant », a-t-elle dit. La 8ème édition du Semi-marathon coïncide à la célébration des 60 ans de TotalEnergie Marketing en Guinée. Mais aussi, marque le changement de la dénomination de l’entreprise qui passe de Total Guinée à TotalEnergies Marketing Guinée. A jour J-1, une caravane de reconnaissance du trajet a été également organisée pour permettre aux nouveaux coureurs et aux coureurs étrangers de découvrir le trajet. Deux mille (2 000) coureurs du parcours de 21 kilomètres feront le trajet stade 28 Septembre-pont du 08 Novembre-Kaloum-corniche de Matam-Dixinn-retour au stade 28 Septembre. Trois mille ( 3 000) coureurs du parcours de 12 kilomètres feront le trajet stade du 28 Septembre-pont du 08 Novembre-Résidence 2000-Corniche Matam-retour au stade 28 Septembre. Quant aux coureurs du parcours de 5 kilomètres, au nombre de 4 000, ils feront un aller-retour entre stade 28 Septembre et le pont 8 Novembre.