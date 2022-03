Sécurité : reprise de la délivrance des passeports dès lundi (ministre)

Suspendue depuis le mois de janvier dernier, la délivrance des passeports biométriques va reprendre dès le 28 mars 2022. C’est le ministre de la Sécurité et de la Protection, Bachir Diallo, qui a fait cette annonce à travers un communiqué publié ce 25 mars.

« Pour des raisons de travaux d’émiettage des lieux d’accueil pour les opérations d’état-civil et les interviews au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, seuls les centres d’enrôlement et de délivrance de passeports de Nongo et de Matoto sis dans les commissariats centraux sont disponibles », précise le communiqué, avant de faire savoir que les paiements ont également repris à la banque Ecobank.