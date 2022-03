Sécurité : à peine installé, le nouveau DG de la police fixe ses priorités 

Le directeur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Sampil et son adjoint, commissaire divisionnaire Abdoulaye Thiam Diallo ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions ce lundi 28 mars au siège du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à Coléah.

Dans son discours d’adieu, le directeur général sortant, le commissaire principal Abdoul Malick Koné a rappelé à ses collègues qu’ils appartiennent tous à la même famille policière et qu’ils ont une mission commune dans le cadre de la protection des concitoyens et de leurs biens.

Prenant la parole, le directeur général entrant, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Sampil a déclaré qu’il mesure les défis qui l’interpellent à savoir : la lutte contre la criminalité urbaine et périurbaine, la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires, le faible ratio police populations, soit un policier pour environ 930 habitants, la cassure du contrat social entre la police et la population, la problématique de l’accès des concitoyens aux documents d’identité (cartes d’identité et passeports).

Poursuivant, il a annoncé que ses priorités à court, moyen et long terme seront focalisées sur trois axes notamment, la lutte à outrance contre la criminalité, le renforcement de la tranquillité et de l’ordre public et la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires. « Des luttes seront menées sans relâche notamment, la lutte sans merci contre la recrudescence du kidnapping par des inconnus circulant à bord des taxis. Il en est de même de partage avec les autres services de sécurité notamment la gendarmerie pour lutter efficacement contre les coupeurs de route », a-t-il promis.

Dans la même logique, le nouveau DG Abdoulaye Sampil a indiqué qu’ils œuvreront également pour mettre en place et rendre opérationnel une plateforme de signalement des faits de cyber criminalité. La fluidité de la circulation routière, la sécurité des usagers grâce à l’interdiction des double et triple files, le port obligatoire des casques par les motocyclistes, la lutte contre les surcharges et l’excès de vitesse sont aussi énumérés comme d’autres défis majeurs auxquels, son équipe doit urgemment s’atteler.

Il faut par ailleurs rappeler que le directeur général de la Protection Civile, le commissaire Mohamed Lamine Camara et son adjoint, le commissaire principal Mohamed Lamine Diakité ont été aussi installés dans leurs nouvelles fonctions ainsi que les nouveaux directeurs centraux. C’est la cas notamment le Directeur central de la sécurité publique, le Commissaire divisionnaire Lanceï Camara et son adjoint, le commissaire divisionnaire Oumar Camara.

