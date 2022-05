Secteur privé: unifié, le patronat guinéen lance ses activités sous l’appellation de CGE-GUI

Après plusieurs années de déchirement, le patronat guinéen, grâce à l’implication du Gouvernement, a réussi à enterrer la hache de guerre et parler d’une même voix. Les quatre patronats qui existaient se sont dissous et se sont retrouvés au sein d’une seule entité patronale. C’est la Conférence générale des entreprises de Guinée (CGE-GUI). Ce 19 mai 2022, les activités de cette nouvelle structure ont été lancées à Conakry en présence du Premier ministre Mohamed Béavogui et du ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Colonel Amara Camara.

« Mes pairs et moi avons décidé d’œuvrer unis et solidaires, de concert avec tous nos membres afin de construire un secteur privé fort, producteur de richesse et qui emploie au service de la prospérité des entreprises guinéennes et de nos populations. Cette dynamique et cette volonté qui sont les nôtres d’être un levier très important du développement économique et social de la nation, a toutes les chances de prospérer », a déclaré Ansoumane Kaba, président de la CGE-GUI, avant de demander au Gouvernement de donner au secteur privé le cadre institutionnel légal pour son épanouissement : « Donnez-nous, s’il vous plaît, le cadre institutionnel légal adéquat, pour l’épanouissement du secteur privé et nous vous donnerons beaucoup plus d’initiatives pour vous aider à réaliser tous vos programmes relatifs aux infrastructures, à l’agriculture, aux mines, à l’éducation, à la formation professionnelle et au social pour le bonheur de nos populations. Nous créerons de l’emploi pour nos jeunes évitant ainsi les crises sociales et les traversées mortelles de l’autre côté de la mer grâce à l’immigration».

Dans son intervention, le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Bernard Goumou, a affirmé que la multiplication des structures patronales a eu des conséquences sur le développement de la Guinée : « L’absence d’une structure patronale unifiée a beaucoup pesé sur le développement de la Guinée en gênant le dialogue public-privé et en présentant une image peu rassurante, une image de division, en direction de nos partenaires et investisseurs étrangers. En effet, sans un dialogue entre l’Etat et le secteur privé, nous n’arriverons pas à mettre en place un environnement assaini favorable aux affaires, à l’investissement, à une production de qualité et à la création d’emploi. »

Quant au Premier ministre, Mohamed Béavogui, il a salué l’engagement des acteurs du secteur privé à aller de l’avant en union : « Le nouvel état d’esprit que vous affichez est un signe positif du processus de refondation de la nation. Nous saluons toutes les énergies déployées pour aboutir à une synergie d’actions, nous comptons sur vous pour ainsi dynamiser notre économie, créer de l’emploi et de la richesse.»

