Sambouya/Faranah : plus de 70 cases et leurs contenu partis en fumée

Les cas d’incendies sont devenus récurrents dans la zone de Faranah. Depuis le début de cette saison sèche, on en déplore plusieurs cas dans la commune urbaine et dans certaines sous-préfectures. Le cas le plus grave s’est produit ce lundi 7 mars 2022 dans le secteur de Sambouya, situé à 5 km de la ville de Faranah. Plus de 70 cases sont parties en fumée avec leurs contenus. Deux veaux ont également péri dans cet incendie laissant les habitants sans toits encore moins de nourriture.

Selon des sources concordantes, à l’origine de ce sinistre, un fou séjournant dans ce village en provenance de Conakry aurait annoncé qu’il mettrait du feu à Sambouya. C’est ainsi qu’il a joint la parole à l’acte. On accuse aussi une fillette cuisinant la bouillie céréale d’être à l’origine d’un deuxième incendie qui a fini par ravager tout le village. Au moment (16 heures) où nous écrivions cette dépêche, les sinistrés de Sambouya se demandent à quel saint se vouer.