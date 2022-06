Salon Mining Africa de Toronto- Le ministère des mines aux abonnés absents.

Après deux ans d’absence physique pour cause de pandémie, le salon minier PDAC (de l’anglais Association des Prospecteurs et Développeurs du Canada) a repris son bon chemin à Toronto,la capitale économique et financière du Canada.

Ce salon attire annuellement des centaines d’exposants, investisseurs, analystes, dirigeants miniers, géologues et représentants gouvernementaux du monde entier. La convention annuelle de la PDAC est devenue l’une institution les plus influentes pour le réseautage, la conclusion de contrats et la discussion des problèmes, tendances et technologies actuels qui façonnent l’industrie minière à travers le monde selon les organisateurs.

En marge de ce salon, la chambre des mines Canada-Afrique organise Mines Africa un évènement de réseautage pour mettre l’Afrique dans le radar des institutions de financement nord américains, notamment les banques et fonds d’investissement toujours à la recherche de potentialités de placement dans des projets. Le salon revêt une importance particulière cette année et est d’autant plus cruciale, que la guerre ukrainienne a mis les ressources minières russes hors de portée de l’économie occidentale.

Curieusement, la Guinée reconnue pour ses richesses minières pourtant passe presqu’inapercue dans ce salon minier qui reprend ses activités post covid. Le ministère des mines qui devait faire une brève intervention intitulée « Guinea: A World-Class Destination for Mining Investment » – La Guinée, une destination de classe mondiale pour les investissements miniers – a brillé par son absence alors que plusieurs investisseurs voudraient bien obtenir l’information sur les derniers développements dans le domaine minier en Guinée qui a vu un changement de régime depuis le coup d’état du 5 septembre 2021et l’avènement du président de la transition militaire le colonel Mamadi Doumbouya. L’absence du réprésentant du ministère des mines – pourtant annoncé en pages 6 et 34 du programme officiel – ne donne pas une bonne image de professionalisme, aux dires des observateurs.

Guinéenews a cherché à savoir la raison de cette absence, mais n’a pas pu joindre ni le sécrétaire général annoncé comme le présentateur, ni le ministre des mines au moment où nous publions cette dépêche.

Le méga projet Simandou de plusieurs milliards de dollars passe aussi inapercu – ce qui fait dire aux observateurs – que contrairement aux perceptions internes, la Guinée a encore un long chemin à faire la promotion de ses ressources minières et de ses projets.

Heureusement que la Guinée fut brillament représentée par la junior GIPM – (Guineenne d’Ingénierie et de Prestation Miniere) – qui a fait une excellente présentation sur les opportunités dans l’exploitation de l’or en Guinée à travers Mr Camara Ibrahima Sory – photo – , ancien président de la Chambre des Mines de Guinée.

Nous y reviendrons.

Dépêche de l’envoyé spécial de Guinéenews au Forum minier de Toronto, Canada