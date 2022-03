Saikou Yaya de l’UFR exhorte le CNRD à privilégier l’âme humaine en lieu et place des biens

En application de la mise en demeure à eux faite par le Patrimoine bâti public de libérer leurs domiciles respectifs, le président de l’Ufr et son homologue de l’Ufdg ont, le lundi 28 février 2022, rendu leurs maisons de La Minière pour le premier et de Dixinn pour le second.

Une réalité qui a occupé un pan de l’assemblée générale de l’Union des forces républicaines ce samedi 5 mars. A ce propos, le Secrétaire exécutif du parti a fustigé l’expropriation de l’ancien Premier ministre de sa maison par la force.

« Aujourd’hui, c’est l’arme qui fait la justice. C’est l’arme qui dit le droit. Ce n’est pas la justice qui dit le droit », a regretté Saikou Yaya Barry, tout en rappelant que Sidya Touré a dissuadé ses militants en leur disant qu’il ne voudrait pas qu’un seul citoyen perde la vie à cause d’un bien matériel, et qu’une âme humaine est supérieure à tous les biens que l’on puisse posséder.

Une « bavure » que l’ancien député de la huitième législature à fermement condamnée, avec la présence du chef d’état-major général des Armées en personne, sur les lieux, pour déloger un citoyen.

« Mais demain, ils ne seront pas là, parce que la transition est une parenthèse dans l’histoire d’un pays. C’est un accident de l’histoire. C’est parce qu’Alpha Condé n’a pas fait ce qu’il devait faire en tant que démocrate, s’il l’était. C’est ce qui nous a conduits à ça », a-t-il soutenu.

Et de renchérir en concluant : « Que les enquêtes soient ouvertes pour les crimes de sang ! C’est le fondamental. On parle des biens. On parle de l’argent. Le bien, ça finit. L’argent, ça part et ça revient. On parle de maison. On parle de terrain. Ce n’est pas le plus important. Qui a intérêt à ce que quelqu’un meure dans une manifestation ? Il faut ouvrir des enquêtes sur les 11 ans de pouvoir d’Alpha Condé. Si on aime les Guinéens. Tu es chef pour les Hommes, pas pour les maisons, pas pour un terrain, pas pour des milliards. Si tu es chef, c’est parce qu’il y a des Hommes. Et ces Hommes là quand on les tue, il faut faire en sorte que justice soit faite ».