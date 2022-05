Saïkou Yaya :  »avec le déguerpissement, le CNRD est en train de former des petits bandits.. »

« Arrêtez de blaguer avec les Guinéens ! Arrêtez de jouer avec le peuple ! (…). Il y a eu tellement de sang versé, tellement de sacrifices dans ce pays. Alors, si vous faites des petits calculs, vous le regretterez. Et je vous jure sur mes parents, sur la vie de nos ancêtres, vous le regretterez amèrement. Et je ne souhaite pas ça pour vous. Alors, allez-y droit au but ». Ce sont là des propos tenus en substance par le Secrétaire exécutif de l’Ufr à l’occasion de l’assemblée générale de son parti tenue ce samedi à son siège national de Matam. Au cas de son speech, Saikou Yaya Barry a exprimé son souhait de voir le président de la transition sortir de cette période d’exception par la grande porte. »Colonel Mamadi Doumbouya, comprends mon souci. J’aime tellement que tu sortes par la grande porte, mais les esprits maléfiques risquent d’emporter sur mes propos, et c’est ce que je ne souhaite pas. Et quand Satan s’empare des gens de bonne intention, ils font des choses insensées et c’est ce que je ne veux pas pour lui. Et c’est pourquoi je conseille », a indiqué l’ancien député de la huitième législature. Pour M. Barry, ce sont les discours tenus par l’homme du 5 septembre à son arrivée au pouvoir qui ont amené les Guinéens à le soutenir. « Mais depuis quelque temps, on a mis ces discours de côté pour faire autre chose. Je regarde ce qui se passe dans le déguerpissement des Guinéens. Je ne suis pas contre à ce que l’État récupère ses biens, mais avant vous, il y a eu un autre État, pour une question d’agglomération, ils ont demandé à ce que les gens s’approchent de l’administration. Allez à Nzérékoré. C’est ce qui a fait que la population est arrivée dans la ville », a-t-il expliqué. « Qui est le propriétaire de la terre ? Ce sont les autochtones. Ce sont eux qui ont cédé une partie aux colons. Si vous dites que ce qui appartient aux colons appartient à l’État, nous ne sommes pas contre, mais rendez-vous compte que vous êtes en train de gérer des hommes. l’État est d’abord social. Il doit gérer le social et c’est ce que vous ne faites pas en ce moment. Demander en deux semaines à une famille qui a vécu pendant quarante ans quelque part de quitter cause des dégâts plus que ça n’en résolve parce que vous créez des bandits. Vous êtes en train de créer des enfants délinquants. Il faut réfléchir avant de faire certains trucs. L’État, pour des raisons sociales, peut se faire la violence à un certain moment pour satisfaire la population », a poursuivi Saikou Yaya Barry. Tout en invitant le CNRD à arrêter de jouer au populisme qui ne l’arrangera point, selon l’orateur, il a dit que les autorités de la transition sont plutôt en train d’accroître le taux de frustration au sein de la population.

« Ce n’est pas comme ça qu’on aide un peuple. Occupez-vous de ceux-là qui ont pris l’argent de l’État, chose que nous apprécions déjà, pour les crimes économiques, nous sommes parfaitement d’accord. Mais n’allez pas dans tous les sens. La transition doit être courte. Évitez ça ! Donnez cette possibilité à un gouvernement légal, légitime de faire le travail. J’entends des petits délinquants intellectuels dire qu’un civil ne peut pas faire ce que le militaire peut faire. C’est archi faux », a conclu M. Barry.